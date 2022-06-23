Петербург готовится запустить реновацию «по-московски»

В Петербурге прописывают правила, как владельцы жилой недвижимости в зонах комплексного развития территорий (КРТ) смогут принимать решение об участии в реновации и получать новые квартиры. Законопроект губернатора, который 23 июня парламент принял в первом чтении, стал предметом критики депутатов.

За законопроект проголосовали только 34 депутата, трое воздержались и 11 высказались против. Более того, на поправки было дано время всего лишь до 27 июня. Включение конкретного дома в КРТ решается на общем собрании собственников, поддержать это решение должны не менее двух третей голосов. На голосование с даты его запуска отводится не более 60 дней. Однако если собственники не успеют провести голосование, дом автоматом попадает в программу.

Как отметил замглавы «Яблока» Борис Вишневский, законопроект не дает гарантии, что собственники расселяемого дома останутся не то что в границах реновируемой территории, но хотя бы района. Это означает, что жители, например, Малой Охты могут отправиться на дальний Юго-Запад города — за кольцевую автодорогу. Представитель Смольного Константин Сухенко заметил, что у желающих есть возможность получить вместо нового жилья денежную компенсацию.

Также депутаты выразили сомнение, что 60 дней на голосование собственников и сам механизм голосования — это хорошая идея. «Вы всерьез полагаете, что две трети граждан могут принять решение о принудительном переселении одной трети?» — изумился Вишневский. Его коллега от «Единой России» Денис Четырбок заметил, что хотя, по его наблюдениям, в основном люди хотят переехать из хрущевок, но есть и смешанные кварталы, а практика голосований общего собрания собственников многоквартирных домов неоднозначная, есть случаи подтасовок.

Зампредседателя Марина Шишкина напомнила, что Смольный предлагает только один критерий включения домов в программу: здания 1957–1970 годов постройки. Она добавила, что в Гражданском кодексе РФ есть иные критерии попадания под реновацию, например физический износ дома, отсутствие воды, тепла и газа. Михаил Амосов рассказал, что в его избирательном округе не все хотят расселяться, но есть и те желающие переехать, чьи дома не смогут быть включены в КРТ. Он посчитал, что Смольный сам себя ограничивает в возможности забрать под расселение ряд зданий.

«Проект закона, который внесло правительство города, — это перенос в Петербург худших образцов московской реновации, которая привела к серьезным конфликтам с жителями, — заявил замглавы фракции «Яблока» Борис Вишневский. — За красивыми словами о комплексном развитии прячется совсем иная суть: сочетание депортации жителей и зачистки территории удобных для жизни кварталов ради коммерческих сверхприбылей застройщиков». Он добавил, что речь идет о миллионе граждан.

Шишкина объявила, что фракция «Справедливой России» не будет голосовать по этому законопроекту, так как «это закон не про людей, это закон про строителей». «Мы в режиме аукциона отдаем эти территории и оставляем жителей один на один», — констатировала она, подчеркнув, что в этом случае речь не может идти о создании комфортной городской среды.