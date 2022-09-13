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    Беглов: Действие закона о реновации приостановят до 2024 года

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    Губернатор Александр Беглов пообещал, что действие закона о комплексном развитии территорий (КРТ) жилой застройки — «новой» волне реновации — приостановят до 2024 года. Об этом 13 сентября говорится в телеграм-канале градоначальника.

    «Приостановим КРТ жилой застройки до 2024 года. За это время проработаем варианты корректировки федерального и совершенствования нашего регионального законодательства. Также важно установить дополнительное условие о наличии «стартовых пятен» застройки, чтобы жители могли переселяться в непосредственной близости от прежнего дома», — говорится в сообщении.

    В частности, будут приостановлены положения нормативного акта о порядке определения границ КРТ и критериях включения в «новую» реновацию неаварийных хрущевок, о порядке реализации решения о КРТ и о максимальном сроке проведения общих собраний собственников, на которых жильцы должны проголосовать за или против включения в реновацию. По закону он сейчас составляет 90 дней, однако вице-губернатор Николай Линченко в интервью «Фонтанке» заявлял, что у горожан есть возможность провести и повторное голосование — главное, успеть сделать это до утверждения проекта планировки территории.

    Губернатор пояснил, что он предложил депутатам Заксобрания поставить нашумевший закон на паузу. «Мы должны надежно защитить законные права и интересы петербуржцев», — добавил глава города.

    Ранее в Петербурге по инициативе спикера Заксобрания Александра Бельского был создан Общественный штаб по реновации. В настоящее время ведется формирование состава этого штаба, предполагается, что он возьмет на себя функцию мониторинга ситуации и медиатора между властью и жителями. В рамках этой организации должно пройти обсуждение корректировки закона о КРТ.

    Городской закон о КРТ был принят Заксобранием города в конце июня и взволновал город. Он касается панельных хрущевок 1957–1970 годов постройки. Главные претензии горожан касаются отсутствия ограничений для переселения попавших под реновацию домов — это может быть любая точка в границах Петербурга. Жители опасаются, что из кварталов с развитой инфраструктурой попадут в «человейники» на окраинах города. Кроме того, закон не гарантирует собственникам квартир (в отличие от нанимателей) получение равнозначного жилья.

    В августе в Петербурге был подан первый коллективный иск о признании недействующим регионального закона о КРТ.

    По подсчетам депутатов, потенциально под реновацию могут подпасть около миллиона горожан.

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