Беглов: Действие закона о реновации приостановят до 2024 года

Губернатор Александр Беглов пообещал, что действие закона о комплексном развитии территорий (КРТ) жилой застройки — «новой» волне реновации — приостановят до 2024 года. Об этом 13 сентября говорится в телеграм-канале градоначальника.
«Приостановим КРТ жилой застройки до 2024 года. За это время проработаем варианты корректировки федерального и совершенствования нашего регионального законодательства. Также важно установить дополнительное условие о наличии «стартовых пятен» застройки, чтобы жители могли переселяться в непосредственной близости от прежнего дома», — говорится в сообщении.
В частности, будут приостановлены положения нормативного акта о порядке определения границ КРТ и критериях включения в «новую» реновацию неаварийных хрущевок, о порядке реализации решения о КРТ и о максимальном сроке проведения общих собраний собственников, на которых жильцы должны проголосовать за или против включения в реновацию. По закону он сейчас составляет 90 дней, однако вице-губернатор Николай Линченко в интервью «Фонтанке» заявлял, что у горожан есть возможность провести и повторное голосование — главное, успеть сделать это до утверждения проекта планировки территории.
Губернатор пояснил, что он предложил депутатам Заксобрания поставить нашумевший закон на паузу. «Мы должны надежно защитить законные права и интересы петербуржцев», — добавил глава города.
Ранее в Петербурге по инициативе спикера Заксобрания Александра Бельского был создан Общественный штаб по реновации. В настоящее время ведется формирование состава этого штаба, предполагается, что он возьмет на себя функцию мониторинга ситуации и медиатора между властью и жителями. В рамках этой организации должно пройти обсуждение корректировки закона о КРТ.