Беглов: Действие закона о реновации приостановят до 2024 года

Губернатор Александр Беглов пообещал, что действие закона о комплексном развитии территорий (КРТ) жилой застройки — «новой» волне реновации — приостановят до 2024 года. Об этом 13 сентября говорится в телеграм-канале градоначальника.

«Приостановим КРТ жилой застройки до 2024 года. За это время проработаем варианты корректировки федерального и совершенствования нашего регионального законодательства. Также важно установить дополнительное условие о наличии «стартовых пятен» застройки, чтобы жители могли переселяться в непосредственной близости от прежнего дома», — говорится в сообщении.

