Реновация в Петербурге: корректировку закона обсудят в общественном штабе

Члены Общественного штаба по вопросам реновации обсудят возможность корректировки городского закона о комплексном развитии территорий (КРТ). Об этом 29 июля «Фонтанке» рассказал председатель Заксобрания Александр Бельский.
«Что касается непосредственно самого закона, мы как раз на этом штабе и будем обсуждать, возможны ли изменения, потому что многие выступают с определенными идеями», — рассказал глава городского парламента.
По словам Бельского, в первую очередь вопрос возможной корректировки будет обсуждаться между депутатами ЗакСа. «Потому что им более понятно, нужно ли вносить какие-то изменения. Тем более что органами власти сказано: закон рамочный, и мы можем вносить в него изменения», — добавил спикер.
Ранее в этот день Бельский анонсировал создание Общественного штаба по реновации. В него войдут кроме депутатов представители от профильных комитетов Смольного, члены Общественной палаты и активные горожане. Как будет происходить выбор последних, пока неясно. Однако председатель ЗакСа подчеркнул, что это должны быть люди, которых жители конкретного района, дома, квартала знают и которым доверяют.
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