Реновации в Петербурге создают штаб. Спикер Заксобрания рассказал, как будет работать структура

В Петербурге будет создан Общественный штаб по вопросам реновации, в который войдут депутаты, члены Общественной палаты и активные горожане. Структура возьмет на себя роль медиатора между населением и чиновниками и задачу мониторинга ситуации на территориях. Спикер Заксобрания города Александр Бельский рассказал «Фонтанке», как будет работать штаб и какие задачи на себя возьмет.



Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Петербурга Поделиться Поделиться





— Кто войдет в Общественный штаб и как туда будут попадать люди?



— Мы планируем, что туда войдут в первую очередь, конечно же, депутаты ЗакСа, туда должны войти общественники, которые находятся на территории, имею в виду — от районов. Мы думаем, что это 2–3 человека, потому что очень тяжело собрать всех. В связи с тем, что история непростая, мы приняли решение: те люди, которые войдут в оргштаб, будут выезжать на территории. Мы постараемся до конца года посетить все районы. Необязательно, что мы будем выезжать всем штабом. Но основные действующие лица, которые в нем заседают [будут выезжать]. А заседать он будет постоянно.



Наша основная задача: к сентябрю решить все организационные вопросы, чтобы штаб имел свою почту, сайт, телефон для контакта. Может быть, что-то в виде горячей линии, потому что сейчас вопросов много; потом, конечно, их станет поменьше. Основная задача: в целом осуществлять контроль всего того, что происходит на территории. Потому что люди сильно переживают, что их выселят. То, что мы обсуждали сейчас с коллегами: этот общественный контроль мы должны будем вести с момента, когда та или иная территория будет попадать в зону реновации, до момента, когда человек получает квартиру. Потому что на каждом этапе есть свои проблемы и сложности. Если мы говорим о людях, которые примут решение переезжать: где они будут жить в этот период, куда они будут переезжать, какие у них будут условия, будут ли у них созданы соцусловия, существует ли у того застройщика, инвестора, который будет приходить на эту территорию, бизнес-модель. Мы понимаем, почему предыдущая история где-то затормозилась. Потому что экономически невыгодно. Здесь важный момент, чтобы мы все это понимали, жители понимали, застройщик, который заходит, должен понимать.



Что касается вопроса, связанного с ведением мониторинга по городу, — мы тоже обсуждали. Думаем, что большое количество информации сейчас аккумулирует Вишневский Борис Лазаревич. Функции именно мониторинга в нашем совете будут, скорее всего, возложены на него. Что касается вопросов, которые будут возникать у жителей: чтобы оперативно на них отвечать, мы, скорее всего, создадим телеграм-канал. Информацию тоже дадим дополнительно для жителей, чтобы они могли отслеживать информацию, которая в нем будет размещаться. Там же будут появляться и спикеры по этой теме, по тем тематикам, которые возникают в том или ином районе. Тысячи вопросов задают, и в основном они повторяются; и таких актуальных порядка 20, а критических — порядка 10. В принципе, мы на них на все должны дать разъяснения и дать информацию.



— Как вы будете формировать состав этого штаба? Как будете определять, кто именно из активистов и общественных деятелей в него войдет?

— Мы бы хотели, чтобы они самоорганизовались в районах. Мы не хотели бы на эту ситуацию влиять, потому что в первую очередь, мне кажется, такие активные жители и активные защитники территорий сами сейчас выявляются. И в целом это должен быть человек, которому доверяет население в этом районе, квартале, доме.

— И всё же как именно это будет устроено? Они будут заявлять свои кандидатуры?



— Пока мы еще не знаем. Мы форму выработаем, как можно попасть в наш Общественный штаб. Пока мы для себя понимаем, что это будет 2–3 человека от района либо же от избирательного округа. Но скорее от района.

— Обычные люди, которые переживают за свои дома, как-то смогут принять участие в работе штаба? Если да, то как?

— Я до этого сказал, что мы обязательно будем выезжать в районы, где мы будем встречаться с обычными людьми. Мы попросим органы исполнительной власти нам предоставить помещение максимально вместительное, чтобы все жители, которых интересуют те или иные вопросы, могли прийти. Обязательно будем выезжать и приглашать органы исполнительной власти для того, чтобы они могли отвечать на вопросы, которые возникают у жителей и которые мы в нашем общественном совете еще не обсуждали.



— Юридически Общественный штаб будет иметь какой-то вес? Ведь в законе не прописана такая организация.

— Думаю, что, наверное, нет. И такая задача перед нами не стоит. Там скорее будут люди, между которыми будут распределены те или иные задачи, чтобы информировать население и контролировать [ситуацию]. Мне кажется, что основная часть ляжет на Общественную палату, потому что и сайт, и приемная, и то, что касается кол-центра, — это, скорее всего, их полномочия в части взаимодействия с общественностью. Другие вопросы — потребуется ли в дальнейшем внесение изменений в закон о реновации или какие-то подзаконные акты — всё это должно решаться на этом штабе. Здесь в первую очередь, конечно, обсуждение между депутатами ЗакСа, потому что им более понятно, нужно ли вносить какие-то изменения. Тем более что органами власти сказано: закон рамочный, и мы можем вносить в него изменения. Так что это всё обсуждаемые вопросы.



— Как вы считаете, закон в той версии, в которой был принят, нуждается в корректировке?



— Я думаю, что он на сто процентов нуждается в подзаконных актах. Что касается непосредственно самого закона, мы как раз на этом штабе и будем обсуждать, возможны ли изменения, потому что многие выступают с определенными идеями. Но так как у нас не существует опыта... Это, знаете, как фраза, которая может стать крылатой: «Никто не знает, есть ли жизнь после реновации». Здесь очень, мне кажется, важно обсудить основные моменты, которые есть. И, конечно, опираться на опыт регионов, где уже проходит реновация. Потому что многие вопросы отпадают сами собой.

Относительно того, что многие коллеги выступали: куда будут переезжать жители, в какой район, будут ли выселять на окраину. Вы поймите, основной момент всей бизнес-модели, которая там существует, — и мы видим, как это происходит в других регионах, — это задача застройщика в первую очередь максимально сохранить людей. Это его клиенты, это те люди, которые у него сразу же купят квартиры. Поэтому для него они — основа. Для того чтобы ему реализовывать эту программу и чтобы он понимал, что у него сразу же будет достаточно большое количество квартир продано, надо заинтересовать тех людей, которые будут участвовать в реновации. Поэтому, если мы говорим про другие регионы, там в первую очередь, конечно, люди переселяются просто в соседние дома; и есть не очень большое количество людей, которые сами хотят переехать в другие районы.



— Вернемся к Общественному штабу. Если это в принципе довольно неформальная организация, у нее никаких полномочий официальных не будет?

— Официальных полномочий не будет, как вы правильно говорите. И у нас задача такая не стоит, чтобы самим принимать какие-то решения. Мы должны координировать, мы должны стать интерфейсом между людьми, которых тревожит ситуация, связанная с реновацией, и органами исполнительной власти. Это основная задача. И мы хотим наладить взаимодействие жителей в первую очередь с органами исполнительной власти и с теми инвесторами, которые будут приходить на территорию. Да, ответственные лица в этот совет будут входить, но каких-то конкретных полномочий у него нет и быть не должно.



— Кроме функций медиатора между населением и властью и мониторинга, какие еще функции возьмет на себя организация?

— Основные я перечислил. Общественный контроль, взаимодействие между жителями и органами исполнительной власти, разъяснение, что происходит. Взаимодействие, в том числе с инвестором. Это очень важно, потому что если мы касаемся Москвы — там всё-таки город сам и участвует в застройке. А у нас Санкт-Петербург и администрация города не будут участвовать в застройке, у нас будут приходить инвесторы. Поэтому очень важно пройти с жителями все этапы, чтобы они не остались один на один с инвестором, как это было с дольщиками, с которыми мы разбираемся до сих пор.



Беседовала Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

