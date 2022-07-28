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    В Петербурге появится штаб по вопросам реновации

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    В Петербурге появится Общественный штаб по вопросам реновации. Такое предложение выдвинул председатель Законодательного собрания города Александр Бельский 28 июля. Идею на совещании поддержали руководители парламентских фракций.

    По словам Бельского, структура займется общественным контролем, защитой прав собственников, изучением проблемных точек. Планируется, что в Общественный штаб войдут депутаты, члены Общественной палаты города, представители районов, общественные деятели.

    Напомним, закон «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге» был принят депутатами в конце июня. Документом предусмотрено, что реновация будет проводиться в районах типовой панельной застройки 1957–1970 годов. Но с мнением, что хрущевки нужно сносить, согласны далеко не все.

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