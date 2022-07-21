Какие дома будут сносить. «Фонтанка» подробно рассказывает и показывает

Фото: Дмитрий Лекай / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В 1958 году в Ленинграде начали строить дома первых массовых серий, обычно именуемых хрущевками в честь Никиты Хрущева, который потребовал отказаться от архитектурных излишеств и наладить строительство жилья в промышленных масштабах. Новый виток активности властей вокруг программы реновации, а по факту — сноса домов первых массовых серий и строительства на их месте новых жилых комплексов, породил бурю слухов и возмущений горожан. Они собираются в группы, чтобы отстаивать свое право жить там, где они хотят. «Фонтанка» вместе с журналом «Город 812» подробно разобралась, какие именно дома — первые претенденты на снос и почему в них всё устроено так, как устроено.

Первая в СССР хрущевка была построена в 1956 году в столице. Дмитрий Шостакович сочинил оперетту «Москва, Черемушки», где герои дуэтом пели: «И кухня тоже наша, наша».

Считается, что в Ленинграде такие дома появились чуть позже. В официальных документах указывается, что хрущевки строили с 1958 по 1970 год.

Всего было построено 2356 домов общей площадью 8,9 млн кв. метров.

Самых распространенных серий хрущевок было пять. Из них три панельные — 1–335 (общесоюзная серия), 1лг-507, ОД. Одна блочная из газобетона — ГИ. И одна кирпичная серия — 1–528. Кирпич считался комфортнее бетонных панелей, но планировки квартир там не лучше.



Самой массовой является 507-я — она занимает 30 % всего объема хрущевок.

Татьяна Соколова, заместитель главного инженера института «ЛенНИИпроект» занималась подготовкой программы реконструкции хрущевок в 2000 году. Она показала сохранившийся план рядовой секции дома 335-й общесоюзной серии. Это четыре одинаковые двухкомнатные квартиры. Каждая имеет общую площадь почти 49 кв. метров, проходная комната — 18, вторая комната с кладовкой, в народе называемой тещиной комнатой, — 15 кв. метров, кухня — 6,7 кв. метров. Санузел совмещенный, в 60-е годы его называли «гаванной». Куба здесь ни при чем, это сокращение на морской манер «гальюн + ванная».



Основная часть архивов ЛенНИИпроекта еще в советские времена была передана в ЛенжилНИИпроект, который специализируется на проектах комплексного капитального ремонта. Ксения Шарлыгина, главный архитектор института, по нашей просьбе подняла в архиве подлинные кальки с рисунками тушью.



В доме самой массовой 507-й серии были одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Двухкомнатных в доме было больше всего: площадь 44,4 кв. метра, кухня — пять метров, раздельный санузел. Трехкомнатная была на 10 метров больше — 55,3 кв. метра с проходной и тещиной комнатами. Однокомнатная квартира (31,1 кв. м) имела совмещенный санузел.



Панельная серия ГИ имела два типа квартир — трехкомнатные (41,4 кв. м) и четырехкомнатные (48,7). Эта серия самая интересная, подробнее о ней — в комментарии Ксении Шарлыгиной.

Немного разобравшись с сериями, мы стали искать первую панельную ленинградскую хрущевку. Изучили рабочие материалы, относящиеся к советским временам. Из одной записки следует, что с 1956 по 1959 год в Ленинграде было построено только 23,6 тысячи кв. метров 335-й серии. Судя по площади, это всего две пятиэтажки. Вторая записка называет кварталы, где строились дома. Она составлена в хронологическом порядке и начинается с указания кварталов, построенных до 1960 года: Батенинский жилмассив, квартал 12 на Малой Охте и еще несколько малоохтинских кварталов.



Батенинский жилмассив — хрестоматийный памятник эпохи ленинградского конструктивизма — два трапециевидных квартала на Лесном проспекте. Но рядом с ними было построено несколько кирпичных домов 528-й серии и несколько панельных. Это серия 1–506, прообраз хрущевок, но с трехметровыми потолками. Массовой она не стала, было построено только несколько экспериментальных кварталов.

В 12-м квартале Малой Охты расположено шесть домов 335-й серии. В частности, дом 33 по пр. Шаумяна построен в 1959 году. Вот он и такой же соседний дом 27 и являются первыми панельными хрущевками в Петербурге.



Почему хрущевки ставили рядами

Ксения Шарлыгина, главный архитектор ЛенжилНИИпроекта

— Почему сначала делали хрущевки с двухкомнатными квартирами, а потом перешли на трех- и четырехкомнатные?

— Основными потребителями жилья первых массовых серий были семьи очередников, состоявшие, как правило, из 3–5 человек. Им предоставлялись двухкомнатные квартиры в домах 507-й серии, где обе комнаты использовались как спальни. Понятия «гостиная» там не существовало. Не могла ее заменить и крошечная кухня площадью примерно 5 квадратных метров.

Чтобы избавиться от этого существенного недостатка, Александр Жук, Наум Матусевич и их коллеги разработали проект блочной серии ГИ, включавшей 3–4-комнатные квартиры, с таким расчетом, чтобы при норме 9 кв. метров на человека одна комната оставалась без спального места и могла служить гостиной. Квартиры были очень скромные по площади: трехкомнатная — примерно 41 кв. метр, 4-комнатная — 48 кв. метров.

Кухня в такой квартире была 5 кв. метров, спальни — 6,7 и 8 кв. метров. На кухню можно войти через 15-метровую гостиную, из передней попасть в совмещенный санузел, где не было умывальника — только сидячая ванна и унитаз. Все эти ухищрения делались для того, чтобы увеличить количество комнат, размещавшихся на той же площади.



И это получилось. Если в серии 1–507 на 44 кв. метров общей площади были 2 жилые комнаты, а на 55 кв. метров — 3, то в серии ГИ на 41,4 кв. м помещались 3 комнаты, а на 48,7 кв. м — даже четыре. То есть члены семьи получали возможность хотя бы зрительной изоляции.

Умельцы, поселившиеся в серии ГИ, придумывали, как еще улучшить условия проживания. Некоторые сносили перегородку между кухней и гостиной, за счет ликвидации прохода расширяли санузел, чтобы установить там раковину, а позже запихнуть туда же стиральную машину.

Были идеи другого рода. Предлагалось превращать 3-комнатные квартиры в ГИ в однокомнатные, чтобы там можно было селить по одному заслуженному человеку, не нарушая правил предоставления жилья. Но когда подсчитали стоимость переделки, получилось 300 рублей на 1 кв. метр (по тем временам очень приличные деньги), идея развития не получила.



— Почему хрущевки стоят рядами, как солдаты на параде?

— 65 % домов строились «по меридиану», то есть длинные фасады смотрели на восток и на запад. Это ограничивало композицию застройки, но обеспечивало возможность при соблюдении норм по инсоляции до максимума довести долю самых востребованных 2-комнатных квартир.



— Сейчас принято ругать хрущевки за малокомфортность. Вы не согласны?

— Строительство первых домов массовых серий было огромным социальным достижением, люди выехали из подвалов и полуподвалов. В тот период жилья строилось в год больше, чем за все предыдущие годы советской власти с 1917 по 1956 год.

Жилья первых массовых серий в Петербурге немного — теперь примерно 8 % от общей площади, по стране — 40 % . Некоторые города, например Братск, на 90 % были застроены хрущевками.

— А сколько они еще простоят?

— Бетон в панелях, из которого они все строились, имеет запас прочности, рассчитанный на 110 лет. Он прожил половину этого срока. Иное дело, что требуют замены оконные блоки, козырьки над подъездами, балконы, крыши. Инженерные сети вообще полагается менять каждые 20–25 лет.

Слабым местом хрущевок являются швы между панелями, они могут промокать и продуваться, а также слабые теплоизоляционные качества самих панелей. В таких домах зимой, как правило, холодно: их надо утеплять или идти на перерасход энергоресурсов.



— И какие у хрущевок перспективы?

— Хрущевки востребованы и сейчас. В том числе из-за своей относительно невысокой цены. Они находятся в самых озелененных в Петербурге кварталах, с удобной локацией и развитой социальной инфраструктурой.

Что с ними делать? И надо ли что-то делать, кроме того, что ремонтировать, как любое другое жилье? Практика реновации, то есть сноса и замены многоэтажной застройкой, при реализации показала, что она порождает немало проблем — от социальных до экономических. Стоит подумать о других вариантах модернизации этих первенцев массового жилищного строительства.

Почему потолки в хрущевках такие низкие?

Владимир Попов, народный архитектор России, с 1968 по 1987 год работал заместителем главного архитектора Ленинграда и первым заместителем начальника ГлавАПУ.



— Кто разрабатывал проекты хрущевок?

— В начале 1960-х годов, когда я работал в Ленпроекте, каждая мастерская занималась проектированием крупнопанельных домов для своего района. Пятая мастерская Давида Гольдгора создала серию ОД для Невского района, панели для нее выпускал ДСК-2. Шестая мастерская Сергея Сперанского работала над 507-й серией для Московского района, ее выпускал ДСК-4. Седьмая мастерская Александра Жука спроектировала серию ГИ для Кировского района в тандеме с ДСК-3, который изготавливал газобетонные блоки. Иногда газобетон называли по-польски «сепарекс». Сейчас он используется для строительства частных домов. 335-ю общесоюзную серию для Ленинграда адаптировал Лев Юзбашев.



— Архитекторы были зажаты нормативами?

— Конечно. Высота потолков во всех сериях — 2,5 метра с минимальными отклонениями, вызванными технологией производства панелей, а не желанием дать трудящимся меньше воздуха. Остряки из Госстроя шутили, что все массовые серии должны иметь индекс 4°С: «сидя спать, стоя ср…»

— Большая часть хрущевок ориентирована «по меридиану». Это нормы такие придумали тогда?

— Все лестницы выходили на север, однокомнатные квартиры — все на юг. В двухкомнатных одна комната — на север, другая — на юг, в трехкомнатных — одна на юг, две на север, это допускалось нормами.

— Проектировать такие кварталы планировщикам было легко?

— Они работали на огромных площадях, настала эпоха микрорайонов, они назывались межмагистральными территориями. Иногда жертвовали улицами. Сейчас улица Победы проходит от Бассейной до Варшавской. В 1950-е годы ее планировали провести через нынешнюю площадь Конституции в Кировский район. Но зам главного архитектора Ленинграда Игорь Фомин и Сергей Сперанский решили не мельчить кварталы и обрезали улицу. И добились того, что первоначальный вариант убрали из Генплана Ленинграда.



— Известно, что создание ДСК выдвигали на Ленинскую премию.

— Это была грамотная идея: объединить под единым руководством производство панелей и строительство домов, она принадлежала Александру Сизову, тогда руководителю Главленинградстроя, позже председателю Ленгорисполкома.



— За две недели действительно строили дом?

— Нет, только собирали коробку. Это был скелет без отделки и оборудования. Но потом и отделку стали делать на заводе, там же вставляли оконные блоки.

— Почему некоторые массовые серии строили из кирпича, это же дороже?

— К тому времени так сложилась индустриальная база, и надо было занимать людей и мощности.

Достоинство панельных домов в быстроте их сооружения, но крупнопанельные изделия дороже кирпича. Кстати, в кирпичных домах использовались сборные элементы: лестничные марши, санитарные кабины, плиты перекрытий, изделия нулевого цикла.

ГлавАПУ и Главленинградстрой постоянно боролись друг с другом из-за количества марок железобетонных изделий. Чем их больше, тем свободнее проектирование домов и кварталов, но сложнее и дороже производство комплектующих. Например, ДСК требовали 700 марок, мы настаивали на 1100. Позже в 137-й серии даже вся электрика закладывалась внутрь панелей. И чтобы уменьшить количество марок, в панель закладывали два канала с кабелями — левый и правый. Один никогда не использовался.



— Каков главный урок строительства массовых серий?

— Самая большая заслуга тех времен — освоение новых громадных территорий, прокладка магистралей, инженерных коммуникаций, строительство головных сооружений. Дома первых серий будут заменены, а городская территория останется. Дома, как и люди, стареют и умирают, а город остается.

Спрос на квартиры в хрущевках и сейчас есть

Серия 335 строилась с 1956 по 1968 год

Серия ОД — с 1959 по 1965 год

Серия ГИ — с 1959-го по 1971-й

Серия 1лг-507 — с 1959-го по 1974-й

По данным ЛенНИИпроекта

Вадим Шувалов, «Город 812»

