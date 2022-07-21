«Питер против хаты с краю». Как город готовится к защите хрущевок от реновации

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Поделиться Поделиться





Закон о «новой» реновации взбудоражил петербуржцев и запустил процесс консолидации горожан против этой программы. Объединяются дома и микрорайоны, чтобы быть готовыми и голосовать против включения своих домов в КРТ. Активисты расклеивают по городу листовки. В Смольном это уже тоже вызвало волнение, и чиновники начали поиск зачинщиков.

В конце июня Заксобрание приняло закон о комплексном развитии территорий (КРТ), который фактически является второй попыткой реновировать микрорайоны с хрущевками. Текст закона вызвал бурное обсуждение в парламенте, но наиболее острые моменты остались в силе.



Если вкратце: под расселение и снос может в теории попасть любая хрущевка 1957–1970 годов постройки вне зависимости от ее состояния, нет никаких ограничений по предоставлению нового жилья (например, в границах района или муниципалитета), то есть оказаться можно и в районах новостроек за КАДом, а несогласных с расселением могут выселить по суду. На то, чтобы защитить свой дом от сноса, у жильцов будет 90 дней на проведение общего собрания и голосования.

Реакция горожан



Объединение петербуржцев по домам, микрорайонам, муниципалитетам и районам массово стартовало в июле, хотя в отдельных случаях жители начали этот процесс еще до принятия закона, как это например происходило в «Малой Охте», где жители развили бурную деятельность.



«У нас созданы группы домов в ВК, и жители самоорганизуются в телеграм-чатах. Оповещают соседей через листовки в парадных и личном общении. Сейчас происходит сбор подписей под письмами президенту, прокурору, губернатору и другие инстанции. Письма планируется отправлять от каждого дома отдельно», — рассказал депутат МО «Малая Охта» Павел Журавлев.

Домовые чаты в мессенджерах сейчас есть, как правило, в новостройках, в хрущевках такие чаты встречаются гораздо реже. Но так картина выглядела до второй волны реновации.Такие чаты — по отдельным домам, по улицам, кварталам, микрорайонам и районам начали расти в геометрической прогрессии. Поискать свой чат можно, например, здесь. В общих чатах горожане составляют списки соседей, обмениваются контактами, некоторые уже начали подготовку к проведению общего собрания собственников на случай, если дом включат в программу: на голосование, а это единственный способ избежать сноса, дается всего 90 дней.



Депутат МО «Новоизмайловское» Александр Сосновских рассказал, что он с соседями уже запросил реестр собственников в управляющей компании. После этого стало понятно, что данные требуют еще и актуализации. Например, в одном из домов в «Новоизмайловском» в списках до сих пор числится женщина, которая умерла еще в 2015 году.



Кроме того, появились и стремительно набирают аудиторию и телеграм-каналы по петербургской реновации 2.0, в частности, «Реновация НОВОСТИ», «СТОП! КРТ (реновация»), телеграм-чат «КРТ (Реновация) СПБ».



«Это серьезное общественное градозащитное движение появилось буквально за неделю, благодаря действиям наших властей. Власть сделала то, что не могли сделать оппозиционные силы много-много лет — объединить людей. Это, конечно, удивительно», — рассказывает глава МО № 72 Павел Швец. Число петербуржцев, чьи дома потенциально могут попасть под реновацию, по оценкам депутатов, приближается к миллиону человек.

«Здесь нет организаторов. Ни я, ни Павел Швец, мы вообще не имеем к этому никакого отношения. Это всё сами люди: они создают чаты, они сами коммуницируют, составляют гугл-таблицы. Я в восторге, эти люди просто потрясающие!» — комментирует адвокат в жилищной сфере Ирина Баханович.



В нескольких районах города стали появляться листовки про закон о реновации с призывами к объединению соседей. Как рассказали горожане, с которыми пообщалась «Фонтанка», такие листовки регулярно снимают сотрудники жилкомсервисов. Однако такое информационное противоборство рождает ровно обратный эффект: информирование наращивает темпы, листовки начали вкладывать в почтовые ящики соседям.



Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Из-за того, что закон вызывает больше вопросов, чем дает ответов, ожидаемо поползли разные слухи, а в телеграм-каналах появились списки якобы намеченных первых домов под снос, которые не соответствуют действительности. Например, на Васильевском острове после распространения таких листовок опровергать информацию пришлось главе района. По его словам, на острове нет хрущевок, которые подлежат реновации и сносу.



Муниципальным депутатам и членам городского парламента посыпались обращения от напуганных возможной «депортацией» избирателей. Например, депутат Заксобрания от «Яблока» Борис Вишневский получил уже более 700 таких обращений, и их поток не иссякает. Бомбардировали звонками и вопросами и Павла Швеца, а попытка провести в муниципалитете очную встречу, чтобы ответить на вопросы, показала: желающих настолько много, что общение, коммуникацию и просвещение необходимо переносить в онлайн-пространство.

Обращения также полетели и в Смольный (в конце концов, именно губернатор Александр Беглов является автором закона), например Швец направил 21 вопрос по белым пятнам в законе, точно так же за уточнениями к главе города обратился и Вишневский. Заодно петербуржцы пишут в прокуратуру, президенту России, планируют написать главе Конституционного суда: узнать, как КРТ согласуется с защитой основных прав граждан.

Депутатам, которые поддержали закон о реновации, решение аукнулось репутационными потерями. Горожане активно распространяют и обсуждают результаты поименного голосования в Заксобрании по законопроекту по КРТ. Проголосовавшие против него — в «зеленом списке», те, кто голосовал за (это фракция «Единой России», ЛДПР и двое депутатов от «Новых людей»), попали в «позорный список», который также распространяется в Сети рассерженными горожанами.



Наращивает мощности просветительский аспект. Наверное, редко какой петербуржец мог похвастаться знанием тонкостей жилищного законодательства и правил проведения общего собрания собственников. Теперь общий уровень осведомленности в Петербурге ожидаемо возрастет. На встрече горожан и депутатов, которая прошла 20 июня, адвокат Ирина Баханович рассказала, что готовит методичку, по которой любой дом сможет действовать в случае попадания в КРТ. Инструкциями и нюансами подготовки и проведения ОСС делятся во многих локальных чатах, чтобы в случае, если дом попадает в программу, уже быть на низком старте.



Город объединяется не только по конкретным домам, но и кварталам. К такой консолидации призывал и депутат Вишневский, так как дом, успешно отказавшийся от реновации, в случае неуспеха соседей может попасть в строительную осаду на несколько лет, а впоследствии — в уплотнительную застройку, из-за того, что нормы правил землепользования и застройки, такие как высотность и плотность застройки, в зонах КРТ не действуют, и их будут устанавливать чиновники.



Поправки в закон о КРТ

Сразу несколько групп горожан и депутатов готовят поправки в закон о комплексном развитии, чтобы предпринять попытку убрать оттуда наиболее негативные пункты. В частности, Вишневский свой законопроект уже направил.

Главные пункты, которые требуют скорректировать горожане, во многом копируют поправки, которые не подержал парламент во время второго чтения законопроекта. В их числе ограничение переселения хотя бы границами района, а еще лучше — муниципалитета. Переселение в другой район только с согласия жителей, уточнение критериев для попадания дома в программу — 70-процентным износом здания.

Правда, часть горожан, судя по обсуждениям в чатах, относится к идее «очеловечить» закон путем корректировки скептически. Во-первых, потому что «Единая Россия» составляет в парламенте большинство (и занимает 30 кресел из 50). А во-вторых, потому что многие в принципе не хотят ни переездов, ни компенсаций с перспективой всех проблем поиска нового жилья. Кроме того, как отметил на встрече 20 июля депутат МО «Гражданка» Вадим Сафонов, после старта реновации повышение запроса на покупку квартиры может поднять и цены на жилье.



Реакция Смольного

В Петербурге чиновники не устраивали обсуждения программы КРТ с горожанами на стадии, когда законопроект еще не попал в парламент. Когда программа проходила чтение в Заксобрании, Смольный также не озаботился разъяснениями происходящего. Широкие массы населения узнали о новой волне реновации, когда закон уже был принят.

Власти отреагировали запоздало, только после старта в городе процесса самоорганизации против КРТ. По информации собеседников «Фонтанки», активность горожан взволновала людей в чиновничьих кабинетах, и как минимум в нескольких районных администрациях уже проводились совещания на тему «что делать», итогом которых стало в том числе решение... искать организаторов антиреновационного «бунта».



Вроде бы главные спикеры по КРТ — «строительный» вице-губернатор Николай Линченко и глава Жилищного комитета Олег Зотов только 20 июля в эфире Центра управления регионом во «ВКонтакте» попытались ответить на вопросы жителей, задавать которые было предложено в комментариях.



«Фонтанка» спросила слушателей о впечатлениях: выходит, ясности выступление чиновников не принесло, а только разозлило население. Например, заданный неоднократно вопрос о переселении в любую точку в границах Петербурга (в том числе и дальние районы с «человейниками» и неразвитой социально-транспортной инфраструктурой) выступающие так и не затронули. Кроме того, под самим эфиром, говорят слушатели, «неугодные» комментарии удалялись.



Вместо этого глава Жилкома сообщил, что вопрос получения нового жилья взамен сносимого — «это вопрос взаимодействия гражданина с инвестором». «Инвестор, безусловно, будет заинтересован в том, чтобы предоставить полноценное жильё таким людям, чтобы уже двигаться дальше в плане развития этой территории», — заверил чиновник.



Вице-губернатор успокаивал слушателей, что проект планировки территории КРТ будет проходить процедуру публичных обсуждений. Как это должно утешить горожан, которых будут переселять с этой территории в другие места, чиновник не пояснил.



Самое показательное, что в активно проявляемом недовольстве горожан Смольный увидел и провокации, и призрак выборов. «Дорогие петербуржцы, прошу не поддаваться провокациям ни в коем случае. Сегодня на территории Санкт-Петербурга нет ни одного решения о включении в комплексное развитие жилых кварталов, ни один дом никуда не включался. Где бы кто-то как бы ни пытался выдать желаемое за действительное в угоду своих предвыборных каких-то пожеланий или каких-то кампаний по привлечению масс населения», — заявил Линченко.

