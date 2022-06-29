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    Депутаты смягчили законопроект о новой реновации Петербурга. Но главные минусы остались в силе

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    8 комментариев

    В петербургском парламенте 29 июня рассмотрели 25 поправок к нашумевшему законопроекту о комплексном развитии территорий с расселением и сносом хрущевок. Депутаты в полтора раза увеличили срок для проведения голосования, чтобы дом выбыл из программы. Однако все остальные положения, которые подверглись критике, остаются в силе.

    На последнем в этом сезоне заседании Заксобрание утвердило законопроект о комплексном развитии территорий (КРТ) во втором чтении. Фактически теперь можно говорить, что это окончательный вид документа, потому что сегодня же на внеочередном заседании парламент примет документ в окончательном, третьем чтении.

    Одна из главных поправок, которую предлагали представители всех парламентских фракций, за исключением «Единой России», — это отказ от переселения участников программы в любую точку в границах города. Большинство авторов поправок предлагало ограничить черту переселения хотя бы районом (то есть если расселяемый дом в Московском районе, в этом же районе горожане должны получить новое жилье). Второй вариант, предложенный депутатом от ЛДПР Павлом Иткиным, — это ограничить переселение муниципальным образованием. Кроме того, фракция «Яблоко» (депутаты Борис Вишневский и Александр Шишлов) предлагали установить, что переселять в другой район человека можно только с его согласия. Все эти предложения не набрали достаточное количество голосов членов парламента (где 30 из 50 депутатов — единороссы), чтобы быть принятыми.

    Второй момент: чтобы площадь и количество комнат в новом жилье была больше, чем в старой, а высота потолков — не ниже. «Поправки под лозунгом реновация — это не депортация», — сообщила, презентуя одну из таких поправок, справоросс и замглавы парламента Марина Шишкина. Эти предложения также прозвучали в нескольких поправках и были отвергнуты.

    ЗакС отказался поддержать предложения компенсировать стоимость жилья не по кадастровой стоимости, как это предполагается, а по рыночной и прописать, что абсолютно все жители коммуналок, которые попали в КРТ, имеют право на получение отдельной квартиры.

    Справороссы предложили воспользоваться возможностью, которую дает федеральное законодательство, и предусмотреть в петербургской реновации положение, чтобы КРТ занимались не только частные инвесторы, но и оператор, которого определит Смольный. Схему с оператором используют в Москве. Предложение не набрало необходимого минимума сторонников.

    Михаил Амосов от «Справедливой России» предложил расширить условия для попадания дома в КРТ и изменить даты проектирования зданий с 1957–1970 на 1946–1970, пояснив, что после войны также строили.

    Кроме того, фракция «Яблоко», Марина Шишкина вместе с коммунистом Ириной Ивановой и Амосов подали одинаковые по сути предложения: убрать пункт, что дом может попасть в КРТ вне зависимости от степени износа, и прописать, что износ конструкций должен составлять не менее 70%. Все предложения не прошли. Аналогичная судьба постигла и попытку «Яблока» дать депутатам возможность влиять на установление границ КРТ, прописав, что они чертятся законом, а не нормативными актами исполнительной власти.

    Наконец, было много предложений об увеличении срока проведения общего собрания собственников дома, которое является единственной возможностью для дома-кандидата на снос этого сноса избежать. 60 дней увеличили до 90 дней, но предложение поставить срок в 120 дней уже не прошло.

    Еще одна принятая поправка предполагает, чтобы жилищные очередники, которые обитают в стесненных условиях, получили внеочередное право на улучшение жилищных условий. Чтобы они и после переселения не оказались в таких же «комнатушках», пояснила Шишкина.

    Гайд с вопросами и ответами о новой волне реновации читайте здесь, но учтите, что срок на общее собрание собственников увеличится с 60 до 90 дней.

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    Комментарии (8)

    Гриб
    Да пофиг на них всех, честное слово. Даже представить себе не в состоянии кто в здравом уме из жителей домой указанных годов постройки будет голосовать за реновацию! Совершенно же очевидно, что все эти гетто строятся для понаехаловых, которым важна стоимость квадратного метра помноженная на общую площадь жилья
    Zdobsi
    Опять же, реновация это ухудшение условий проживания. В хрущевках низкая стоимость содержания, мало проживающих, парковка у дома свободная почти. Зелень вокруг дома. Садик рядом, школы, поликлиника. Дом в хорошем состоянии. Кто хочет берет ипотеку и переселяется. Зачем уплотнение? Эта инициатива против желания жителей, то есть граждан. В Москве другая ситуация-в черемушках, коньково много панельных домов, которые малокомыортабельны. А сносить хорошие дома-это нонсенс. Равно как сдавать в утиль машину после 3 лет, чтоб купить новую. Бред. Улицы и инфраструктура остаётся одинаковыми, доходы людей не растут. "Бесплатная" новая квартира в Колпино или любом другом районе даром не нужна. Стройте там и заселяйте "счастливчиков". В новом "намывном" жильё зачем квартиры по 26 метров? Какая это реновация? Это возврат к баракам 50х, только каменным.
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    всех в гетто за КАД , освобождаем землю для Господ
    ура, товарищи!
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