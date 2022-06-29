Депутаты смягчили законопроект о новой реновации Петербурга. Но главные минусы остались в силе

В петербургском парламенте 29 июня рассмотрели 25 поправок к нашумевшему законопроекту о комплексном развитии территорий с расселением и сносом хрущевок. Депутаты в полтора раза увеличили срок для проведения голосования, чтобы дом выбыл из программы. Однако все остальные положения, которые подверглись критике, остаются в силе.



На последнем в этом сезоне заседании Заксобрание утвердило законопроект о комплексном развитии территорий (КРТ) во втором чтении. Фактически теперь можно говорить, что это окончательный вид документа, потому что сегодня же на внеочередном заседании парламент примет документ в окончательном, третьем чтении.

Одна из главных поправок, которую предлагали представители всех парламентских фракций, за исключением «Единой России», — это отказ от переселения участников программы в любую точку в границах города. Большинство авторов поправок предлагало ограничить черту переселения хотя бы районом (то есть если расселяемый дом в Московском районе, в этом же районе горожане должны получить новое жилье). Второй вариант, предложенный депутатом от ЛДПР Павлом Иткиным, — это ограничить переселение муниципальным образованием. Кроме того, фракция «Яблоко» (депутаты Борис Вишневский и Александр Шишлов) предлагали установить, что переселять в другой район человека можно только с его согласия. Все эти предложения не набрали достаточное количество голосов членов парламента (где 30 из 50 депутатов — единороссы), чтобы быть принятыми.



Второй момент: чтобы площадь и количество комнат в новом жилье была больше, чем в старой, а высота потолков — не ниже. «Поправки под лозунгом реновация — это не депортация», — сообщила, презентуя одну из таких поправок, справоросс и замглавы парламента Марина Шишкина. Эти предложения также прозвучали в нескольких поправках и были отвергнуты.

ЗакС отказался поддержать предложения компенсировать стоимость жилья не по кадастровой стоимости, как это предполагается, а по рыночной и прописать, что абсолютно все жители коммуналок, которые попали в КРТ, имеют право на получение отдельной квартиры.



Справороссы предложили воспользоваться возможностью, которую дает федеральное законодательство, и предусмотреть в петербургской реновации положение, чтобы КРТ занимались не только частные инвесторы, но и оператор, которого определит Смольный. Схему с оператором используют в Москве. Предложение не набрало необходимого минимума сторонников.

Михаил Амосов от «Справедливой России» предложил расширить условия для попадания дома в КРТ и изменить даты проектирования зданий с 1957–1970 на 1946–1970, пояснив, что после войны также строили.



Кроме того, фракция «Яблоко», Марина Шишкина вместе с коммунистом Ириной Ивановой и Амосов подали одинаковые по сути предложения: убрать пункт, что дом может попасть в КРТ вне зависимости от степени износа, и прописать, что износ конструкций должен составлять не менее 70%. Все предложения не прошли. Аналогичная судьба постигла и попытку «Яблока» дать депутатам возможность влиять на установление границ КРТ, прописав, что они чертятся законом, а не нормативными актами исполнительной власти.



Наконец, было много предложений об увеличении срока проведения общего собрания собственников дома, которое является единственной возможностью для дома-кандидата на снос этого сноса избежать. 60 дней увеличили до 90 дней, но предложение поставить срок в 120 дней уже не прошло.

