Когда снесут мой дом. Главное о новой волне расселения хрущевок в Петербург

Что надо знать о надвигающемся сносе и расселении хрущевок



Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС Поделиться Поделиться





Предстоящая зачистка Петербурга от хрущевок в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), по сути вторая попытка реновации города, наделала в Заксобрании накануне много шума . Депутаты все равно одобрили проект в первом чтении. «Фонтанка» объясняет, как будут сносить ваш дом, имеете ли вы право остаться в старом жилье и могут ли вас переселить к черту на рога насильно. Спойлер: могут.

Что это за новая реновация и кого она коснется?



Это законопроект (пока что не прошедший все чтения и не вступивший в силу), который дает правительству Петербурга, а точнее, уполномоченному им органу исполнительной власти (пока неизвестно, что это будет за орган) право определять территории, которые будут включены в так называемое комплексное развитие, и передавать эти участки инвесторам под освоение, то есть расселение и снос хрущевок и новое жилое строительство на расчищенном месте. Под снос могут попасть дома типовой постройки по проектам, разработанным в 1957-1970 годах, вне зависимости от того, в каком состоянии ваш дом.



Как дома будут попадать в эту программу?

Когда Смольный будет чертить границы КРТ, все хрущевки, которые оказались внутри зоны, попадают в программу по умолчанию. Но жильцы могут инициировать общее собрание собственников (проживающие по договору соцнайма тоже смогут голосовать, так как приравниваются к представителям собственников), которое решит судьбу дома. Дом останется в программе, если за расселение проголосуют более 2\3 собственников. На голосование отводится 60 дней.

Я не хочу, чтобы мой дом расселяли, что мне делать?



Действовать максимально оперативно. На проведение голосования на общем собрании собственников — а только оно и может спасти дом от сноса — дается всего 60 дней. Важный момент: отсчет пойдет со дня опубликования проекта решения о комплексном развитии территории (можно предположить, что они будут публиковаться на сайте Смольного). Прозеваете это опубликование — потеряете время. Если не успеете проголосовать до истечение 60 дней — дом остается в КРТ.

Против расселения должны проголосовать не менее трети жильцов. У голосования есть свой подводный камень: на практике нередки случаи подделки протоколов общего собрания собственников. Только вот доказать факт подделки — задача крайне затруднительная.



Если мой дом попадет в КРТ и его расселят, есть ли гарантия, что меня поселят где-то недалеко, а не отправят в «человейники» на краю города?

Нет, такой гарантии нет. Региональный законопроект написали на основании принятого 30 декабря 2020 года федерального закона №494 о комплексном развитии территории. А в нем сказано, что получаемое взамен жилье «находится в многоквартирном доме, который расположен в том же поселении, городском округе». То есть в случае с Петербургом вас могут переселить в любое место в границе города, и с Малой Охты вы можете уехать, например, в Колпинский район.



Не хочу переезжать. Меня могут выселить принудительно?

К сожалению, все к этому идет. Если вас не устроят предложенные для переселения варианты, и вы просто откажетесь выезжать, вас могут принудить это сделать в судебном порядке.

Что, и Конституция меня не защитит?

Да мы и сами гадаем, но, видимо, ответ — нет. В главном законе страны есть статья №25, она говорит, что жилище неприкосновенно, и никто не может проникать в него против воли проживающего. Кроме случаев, когда такое право дает федеральный закон или решение суда. А есть еще статья 35 о частной собственности. Лишиться ее можно только по решению суда и с предварительным и равноценным возмещением. В контексте грядущей в Петербурге реновации звучит не слишком обнадеживающе.



Я смогу получить квартиру побольше той, из которой выселился? Ну или получить компенсацию деньгами.

Федеральный закон диктует, что вам должны предоставить жилое помещение площадью и числом комнат не меньше, чем ваше старое жилье. Однако если хотите квартиру побольше (площадью или числом комнат) — это уже за доплату. Да, возможность получить денежную компенсацию также есть. Устроит ли вас ее размер — вопрос другой.

Мой дом и так числится в программе реновации, но мне надоело ждать расселения. Можно мне записаться в новую программу?

Нет. То, что в Петербурге принято называть «реновацией» (программу развития застроенных территорий, РЗТ), это отдельная программа. Она работает на основании принятого в 2008 году городского закона № 238–39 «Об адресной программе Санкт-Петербурга «Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге». Территории, которые попали в РЗТ, передаются инвестору в аренду или в собственность. И эти участки, имеющие обременение, а соответственно, и дома на них, не могут быть «вписаны» в КРТ.



Мой дом проголосовал против расселения. Ура! Или не очень?

Мы бы не спешили радоваться на вашем месте. Во-первых, вам грозит затяжное неудобство в виде строек под окнами. Во-вторых, чиновники теперь имеют право самостоятельно устанавливать предельные параметры застройки в зонах КРТ. В обычной ситуации эти параметры, такие как предельная высотность и плотность застройки (в общем, напрямую повышающие или снижающие комфорт городской среды) прописаны в правилах землепользования и застройки (ПЗЗ), которые не так-то легко менять. А в КРТ власти уже смогут не обращать внимания на то, что прописано в ПЗЗ и, например, давать добро на строительство все тех же высотных «человейников» вместо пятиэтажек.

Это уже окончательный вариант КРТ?

Нет. 24 июня законопроект прошел только первое чтение в Заксобрании города. Всего чтений должно быть три, и только после этого документ уйдет на подписание губернатору и вступит в силу. Ко второму чтению депутаты и губернатор, как автор законопроекта, могут подавать свои поправки, более того, некоторые парламентарии, которые выступили против законопроекта в его текущем виде, это сделают. Однако надежды, что в документе будут скорректированы наиболее пугающие моменты, не очень много.



Где я могу почитать тексты всех этих законов и законопроектов?



Законопроект о КРТ, который рассматривает Заксобрание Петербурга — здесь Федеральный закон о КРТ №494 — здесь.

