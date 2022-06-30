Реновация Петербурга обрела формы. Ответы на главные вопросы о сносе ваших хрущевок

Всё, за закон о новой реновации окончательно проголосовали. Сильно не радуйтесь: в главном он остался без изменений.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Новая реновация в Петербурге обрела окончательные очертания. Законопроект о комплексном развитии территорий (КРТ) прошел все три чтения в Заксобрании и теперь, после подписания губернатором, вступит в силу. «Фонтанка» обновила гайд с вопросами и ответами о КРТ до актуальной версии.

Что это за новая реновация и кого она коснется?

Это законопроект, который дает правительству Петербурга, а точнее, уполномоченному им органу исполнительной власти (пока неизвестно, что это будет за орган) право определять территории, которые будут включены в так называемое комплексное развитие (КРТ), и передавать эти участки инвесторам под освоение, то есть расселение и снос хрущевок и под новое жилое строительство на расчищенном месте. Под снос могут попасть дома типовых серий 1957–1970 годов постройки (цитата из текста законопроекта: «...многоквартирных домов в период индустриального домостроения 1957–1970 годов по типовым проектам, разработанным в указанный период времени (типа «хрущевки» панельные)»). Внимание: в каком состоянии ваш дом, значения не имеет, попасть под снос может любая хрущевка этих годов постройки. Да, и даже если у вас дом в отличном состоянии, тоже может.



Как дома будут попадать в эту программу?

Когда Смольный будет чертить границы КРТ, все хрущевки, которые оказались внутри зоны, попадают в программу по умолчанию. Но жильцы могут инициировать общее собрание собственников (проживающие по договору соцнайма тоже смогут голосовать, так как приравниваются к представителям собственников), которое решит судьбу дома. Дом останется в программе, если за расселение проголосуют более 2/3 собственников. На голосование отводится 90 дней.

Я не хочу, чтобы мой дом расселяли, что мне делать?



Действовать максимально оперативно. На проведение голосования на общем собрании собственников — а только оно и может спасти дом от сноса — дается всего 90 дней (это не так много, как вам кажется, особенно в летние месяцы). Важный момент: отсчет пойдет со дня опубликования проекта решения о комплексном развитии территории (можно предположить, что они будут публиковаться на сайте Смольного). Прозеваете это опубликование — потеряете время. Если не успеете проголосовать до истечения 90 дней — дом останется в КРТ. В первоначальной версии этот срок составлял вообще 60 дней, но его увеличили поправкой во втором чтении.



Против расселения должны проголосовать не менее трети жильцов. У голосования есть свой подводный камень: на практике нередки случаи подделки протоколов общего собрания собственников. Только вот доказать факт подделки — задача крайне затруднительная.



Да-да, мы знаем, что проводить собрания — та еще морока! Вот вам наша инструкция, как это сделать.



Если мой дом попадет в КРТ и его расселят, есть ли гарантия, что меня поселят где-то недалеко, а не отправят в «человейники» на краю города?

Нет, такой гарантии нет. Региональный законопроект написали на основании принятого 30 декабря 2020 года федерального закона № 494 о комплексном развитии территории. А в нем сказано, что получаемое взамен жилье «находится в многоквартирном доме, который расположен в том же поселении, городском округе». То есть в случае с Петербургом вас могут переселить в любое место в границе города и с Малой Охты вы можете уехать, например, в Колпинский район.



Не хочу переезжать. Меня могут выселить принудительно?

К сожалению, все к этому идет. Если вас не устроят предложенные для переселения варианты и вы просто откажетесь выезжать, вас могут принудить это сделать в судебном порядке.

Что, и Конституция меня не защитит?

Да мы и сами гадаем, но, видимо, ответ — нет. В главном законе страны есть статья № 25, она говорит, что жилище неприкосновенно и никто не может проникать в него против воли проживающего. Кроме случаев, когда такое право дает федеральный закон или решение суда. А есть еще статья 35 о частной собственности. Лишиться ее можно только по решению суда и с предварительным и равноценным возмещением. В контексте грядущей в Петербурге реновации звучит не слишком обнадеживающе.



Я смогу получить квартиру побольше той, из которой выселился? Ну или получить компенсацию деньгами?

Федеральный закон диктует, что вам должны предоставить жилое помещение площадью и числом комнат не меньше, чем ваше старое жилье. Однако если хотите квартиру побольше (площадью или числом комнат) — это уже за доплату. Да, возможность получить денежную компенсацию также есть. Устроит ли вас ее размер — вопрос другой, хотя бы потому, что платить будут по кадастровой стоимости, а не по рыночной. А вы знаете, насколько эти суммы могут разниться.



Мой дом и так числится в программе реновации, но мне надоело ждать расселения. Можно мне записаться в новую программу?

Нет. То, что в Петербурге принято называть «реновацией» (программу развития застроенных территорий, РЗТ), — это отдельная программа. Она работает на основании принятого в 2008 году городского закона № 238–39 «Об адресной программе Санкт-Петербурга "Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге"». Территории, которые попали в РЗТ, передаются инвестору в аренду или в собственность. И эти участки, имеющие обременение, а соответственно и дома на них не могут быть «вписаны» в КРТ.

Однако теоретически можно представить условия, при которых это все же становится возможным. Для этого город и инвестор РЗТ должны разорвать заключенный договор. Но сначала в принципе захотеть это сделать. Так что это представляется крайне затруднительным. Для расторжения договора нужны серьезные основания (условия должны быть прописаны в инвестдоговоре) либо власти должны предложить застройщику такие условия, которые бы его устроили.



Мой дом проголосовал против расселения. Ура! Или не очень?

Мы бы не спешили радоваться на вашем месте. Во-первых, вам грозит затяжное неудобство в виде строек под окнами. Во-вторых, чиновники теперь имеют право самостоятельно устанавливать предельные параметры застройки в зонах КРТ. В обычной ситуации эти параметры, такие, как предельная высотность и плотность застройки (в общем, напрямую повышающие или снижающие комфорт городской среды), прописаны в правилах землепользования и застройки (ПЗЗ), которые не так-то легко менять. А в КРТ власти уже смогут не обращать внимания на то, что прописано в ПЗЗ, и, например, давать добро на строительство все тех же высотных «человейников» вместо пятиэтажек.

Это уже окончательный вариант КРТ?

Теперь — да. 29 июня законопроект прошел второе и окончательное, третье чтение. Следующая стадия — подписание документа губернатором. И через 10 дней после официального опубликования на сайте Смольного закон вступит в силу. Публикуют — вот здесь.



Условия новой реновации кажутся мне ужасными! Почему никто ничего не сделал с этим?



Такие попытки предпринимались во время второго чтения в Заксобрании. Депутаты предлагали и ограничить территорию переселения хотя бы тем же районом (чтобы вы не оказались на выселках за КАДом), и прописать, что в случае, если вы выберете компенсацию деньгами, вам ее выплатят не по кадастровой, а по рыночной стоимости. Заодно предлагали давать новое жилье обязательно большей площади и с потолками не ниже, чем у вас были. Предлагали и прописать, что в КРТ могут попадать только дома с износом конструкций не менее 70% (чтобы, если у вас дом «хороший», вы спали спокойно). Но все эти попытки большинство в парламенте, которое составляет «Единая Россия», не поддержало.

Я очередник и обитаю в стесненных условиях. Мне дадут квартиру или такую же комнатушку, как и была?

У нас для вас две новости: плохая и хорошая. Хорошая: если ваш дом попадает в КРТ, вы обретаете право на внеочередное получение жилья. Плохая: вы лучше нас знаете, с какой «головокружительной» скоростью движется очередь на жилье в Петербурге.



Где я могу прочитать тексты всех этих законов и законопроектов?



Законопроект о КРТ в Петербурге.

Федеральный закон о КРТ № 494.

Я прочитал, но у меня осталась куча вопросов!

И у нас тоже. Но, кроме законопроекта, других документов, которые бы прописывали порядок детальнее, пока нет. Более четкие очертания КРТ начнет обретать позднее, когда Смольный будет издавать свои нормативные акты. Мы держим руку на пульсе и вам советуем.

