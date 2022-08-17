В Петербурге подали коллективный иск против закона о реновации

Как указано в карточке дела, истцами выступают петербуржцы Екатерина Гуленкова, Павел Кирдеев и Ольга Лихацкая. Губернатор города заявлен в качестве ответчика. В таком же качестве привлечено и Заксобрание Петербурга.

В административном иске (его текст размещен в канале) указано, что заявителей уполномочил обратиться в суд коллектив из 25 человек. В заявлении истцы высказывают позицию, что закон о КРТ противоречит статьям Конституции ( ст. 35 о защите частной собственности и ст. 40 о праве на жилище). Также авторы обращают внимание, что часть 3 статьи 55 Конституции устанавливает четкий перечень, по которому могут быть ограничены права граждан: только федеральный закон и только в той мере, в какой это необходимо для защиты конституционного строя, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности государства.

Заявители считают, что в законе о КРТ отсутствуют гарантии для собственников в случае недобросовестности или банкротства частного инвестора.

Заксобрание Петербурга приняло закон о комплексном развитии в конце июня 2022 года — второй попытке реновации, то есть расселения и сноса хрущевок. Инициатива подняла волну недовольства горожан, так как документ позволяет переселять жителей в любое место в черте города, а также из-за того, что собственникам квартир в домах, попавших в КРТ, в случае если они откажутся от денежного возмещения, не гарантируется предоставление жилья, которое было бы не меньше по числу комнат и общей площади.