В Петербурге подали коллективный иск против закона о реновации

Жители Петербурга подали коллективный иск об отмене закона о «новой реновации» — комплексном развитии территорий (КРТ). Об этом 17 августа сообщил телеграм-канал «Реновация. НОВОСТИ».
В объединенной пресс-службе судов города «Фонтанке» подтвердили, что назначено предварительное судебное заседание. Основное требование — признание недействующим городского закона
Как указано в карточке дела, истцами выступают петербуржцы Екатерина Гуленкова, Павел Кирдеев и Ольга Лихацкая. Губернатор города заявлен в качестве ответчика. В таком же качестве привлечено и Заксобрание Петербурга.
В административном иске (его текст размещен в канале) указано, что заявителей уполномочил обратиться в суд коллектив из 25 человек. В заявлении истцы высказывают позицию, что закон о КРТ противоречит статьям Конституции (
Заявители считают, что в законе о КРТ отсутствуют гарантии для собственников в случае недобросовестности или банкротства частного инвестора.
Заксобрание Петербурга приняло закон о комплексном развитии в конце июня 2022 года — второй попытке реновации, то есть расселения и сноса хрущевок. Инициатива подняла волну недовольства горожан, так как документ позволяет переселять жителей в любое место в черте города, а также из-за того, что собственникам квартир в домах, попавших в КРТ, в случае если они откажутся от денежного возмещения, не гарантируется предоставление жилья, которое было бы не меньше по числу комнат и общей площади.
О строительном аспекте реновации «Фонтанке» ранее рассказывал в интервью вице-губернатор Николай Линченко.