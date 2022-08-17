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    В Петербурге подали коллективный иск против закона о реновации

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    25 комментариев

    Жители Петербурга подали коллективный иск об отмене закона о «новой реновации» — комплексном развитии территорий (КРТ). Об этом 17 августа сообщил телеграм-канал «Реновация. НОВОСТИ».

    В объединенной пресс-службе судов города «Фонтанке» подтвердили, что назначено предварительное судебное заседание. Основное требование — признание недействующим городского закона № 444–59 о комплексном развитии территорий.

    Как указано в карточке дела, истцами выступают петербуржцы Екатерина Гуленкова, Павел Кирдеев и Ольга Лихацкая. Губернатор города заявлен в качестве ответчика. В таком же качестве привлечено и Заксобрание Петербурга.

    В административном иске (его текст размещен в канале) указано, что заявителей уполномочил обратиться в суд коллектив из 25 человек. В заявлении истцы высказывают позицию, что закон о КРТ противоречит статьям Конституции (ст. 35 о защите частной собственности и ст. 40 о праве на жилище). Также авторы обращают внимание, что часть 3 статьи 55 Конституции устанавливает четкий перечень, по которому могут быть ограничены права граждан: только федеральный закон и только в той мере, в какой это необходимо для защиты конституционного строя, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности государства.

    Заявители считают, что в законе о КРТ отсутствуют гарантии для собственников в случае недобросовестности или банкротства частного инвестора.

    Заксобрание Петербурга приняло закон о комплексном развитии в конце июня 2022 года — второй попытке реновации, то есть расселения и сноса хрущевок. Инициатива подняла волну недовольства горожан, так как документ позволяет переселять жителей в любое место в черте города, а также из-за того, что собственникам квартир в домах, попавших в КРТ, в случае если они откажутся от денежного возмещения, не гарантируется предоставление жилья, которое было бы не меньше по числу комнат и общей площади.

    О строительном аспекте реновации «Фонтанке» ранее рассказывал в интервью вице-губернатор Николай Линченко.

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    Комментарии 25

    07A17 Авг 2022 в 15:01
    За жизнь в кучах мусора!
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    fw25217 Авг 2022 в 14:58
    интересно, сколько бы сейчас людей проголосовали за Беглова с эдакими историями? Скоро ли выборы уже? Эти то реновацию затеют, то математическую школу закроют. Какие-то некомпетентные, что группа управления городом, что депутаты. Пора заменять.
    +0−0
    ProstoZloy17 Авг 2022 в 14:57
    "Заксобрание Петербурга приняло закон о комплексном развитии "
    "-Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно!
    -- Тут у вас как-то чуднО!"
    +1−0
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