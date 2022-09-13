Город против реновации — 2.0: полтора месяца, и власть ставит закон на паузу

Фото: Александр Коряков/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Губернатор Александр Беглов объявил неожиданное: «новая» волна реновации, так взбудоражившая город, встанет на паузу до 2024 года. За прошедшие полтора месяца жители успели перезнакомиться и организоваться для сопротивления, поднатореть в организации общих собраний собственников и подать коллективный иск в суд. «Фонтанка» подводит итоги общественного кипения.

Вечером 13 сентября, накануне начала нового законодательного года, Смольный объявил, что губернатор внес в городской парламент законопроект «О приостановлении действия отдельных положений Закона Санкт-Петербурга "О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге"» в части КРТ жилой застройки — то есть второй волны расселения и сноса хрущевок в городе. На паузу реновация встанет до 2024 года.



В первом чтении законопроект о реновации авторства Александра Беглова был принят ЗакСом 23 июня. Уже 29 июня документ был утвержден окончательно, а день спустя, подписанный главой города, был опубликован официально.

Грядущая «реновация 2.0» раскочегарила город. Хрущевок в Петербурге несколько тысяч, в них, по подсчетам депутатов, проживают около миллиона человек. Закон, напомним вкратце, затрагивает только панельные дома типовых проектов, построенные в 1957–1970 годах. Возмущение общественности вызвало другое: границы переселения — это весь город, со всеми его непривлекательными локациями с новостройками-«человейниками», сужать территорию переселения до муниципального округа или хотя бы до района парламент большинством голосов отказался. Кроме того, если тем, кто живет в государственных квартирах на основании соцнайма, еще гарантируется равнозначное жилье — не меньше по количеству комнат и площади, то для собственников такая гарантия не прописана. А решить судьбу дома можно двумя третями голосов плюс один. Оставшихся несогласных в случае неудачи поиска компромисса закон позволяет выселить по суду.



Горожане отреагировали оперативно. Сначала активные жители занялись распространением информации, здесь не обошлось без недостоверного. Например, листовки с надписью «Соседи! Наш дом могут снести!» начали распространяться и по Васильевскому острову, на котором вообще нет панельных хрущевок. Власти города отреагировали по-своему привычно: увидели «предвыборные провокации» в волне общего недовольства. На первых этапах информирование общественности со стороны чиновников было откровенно слабым, и недостаток конкретики и ответов на вопросы только подогрел опасения горожан.



Обитатели хрущевок тем временем занялись активной подготовкой к противостоянию. Они начали знакомиться с соседями, создавать общедомовые, общеквартальные и районные чаты для потенциальных «переселенцев», обмениваться контактами и обсуждать грядущее проведение общих собраний собственников (ОСС).

По закону дом включается в проект комплексного развития, и с момента публикации этого проекта начинается отсчет в 90 дней (который изначально планировали установить вообще на 60 дней, но со скрипом удлинили на этапе поправок). В течение этого срока жители должны провести общее собрание собственников: хотят ли они расселиться или нет, решение принимается двумя третями голосов, в голосовании на равных принимают участие и собственники, и живущие по соцнайму. Некоторое время спустя «строительный» вице-губернатор Николай Линченко в интервью «Фонтанке» пояснил: у жителей дома, даже если первое голосование закончилось решением о включении в программу, есть возможность провести процедуру повторно и переголосовать до момента, пока не будет утвержден проект планировки территории.



Несмотря на попытки чиновников проводить разъяснения (в виде публикаций и видеоинтервью профильных чиновников на базе Центра управления регионом), градус напряжения не спадал. Жители территорий, потенциально подпадающих под КРТ, регулярно проводили очные встречи на свежем воздухе, периодически довольно многочисленные. На них неизменно присутствовали некие наблюдатели, которые снимали происходящее на телефон и отказывались представляться. Одна из таких встреч в Московском районе закончилась потасовкой и применением перцового баллончика. На мосту вывесили плакат против реновации, за что суд отправил авторов этой акции под арест. У стен МО «Новоизмайловское», едва прошел слух, что на заседании местного совета будет принято решение обратиться к губернатору с просьбой включить территории муниципалитета в реновацию, собралась внушительная толпа.



Группа граждан подала в суд коллективный иск об отмене закона о КРТ. Правда, эта инициатива скорее вызывала вопросы, потому что фактически региональный закон (и тут чиновники правы) всего лишь привел в соответствие местное законодательство с федеральным, и никак последнему не противоречит. Дьявол, напротив, кроется в нюансах — а именно в том, что можно добавить и скорректировать в городском законе, чтобы его «очеловечить».

Ближе к концу августа на обращения горожан про реновацию откликнулся глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который вообще в последнее время обращает особое внимание на происходящее в Петербурге. Он поручил провести проверку по доводам жителей, не согласных с новой волной расселения и сноса хрущевок.



Чиновники не оставляли попыток объяснить, что сейчас еще ни одна территория в КРТ не включена, и вообще, не готов целый ряд нормативных актов для старта, а проект планировки будет выноситься на общественное обсуждение. Это, судя по районным чатам, готовность оказывать сопротивление со стороны жителей никак не снизило. Кроме того, в соцсетях стали множиться как под копирку написанные и очень похожие на рекламные посты за реновацию, которые почему-то были проиллюстрированы элитным ЖК «Парадный квартал» с подписью, что вот, смотрите, это «после» реновации. Эффект от публикаций, конечно, был ровно обратный.

Вместе с тем Заксобрание объявило о создании Общественного штаба по КРТ. Как рассказывал в интервью «Фонтанке» спикер парламента и автор идеи Александр Бельский, организация должна на себя взять функции контроля ситуации на территориях и посредника в общении между властью и жителями. А также обсудить возможную корректировку закона. Набирать туда людей должны были путем голосования, предполагалось, что это будут уважаемые и известные на своих территориях люди, которым «переселенцы» доверяют. На практике сама форма голосования вызвала вопросы, так как в ней существовала возможность «накрутки» голосов. Завершиться это голосование должно 15 сентября.



Актуальности теме добавил и сам губернатор. Александр Беглов в эфире городского телеканала заявил, что закон еще не принят, проект опубликован для общественного обсуждения, а главные потребители — это жители коммуналок. Все бы ничего, да только градоначальник за месяц до этого самолично подписал закон, и он вступил в силу. В итоге пресс-служба правила сайт Смольного всю ночь, и к утру 26 августа глава города скорректировал свою позицию.

Теперь официально поставить закон на паузу до 2024 года предстоит Заксобранию, и сомневаться, что депутаты поддержат это единогласно и в ближайшее же время, не приходится.

Спикер Заксобрания Александр Бельский уже заявил, что считает предложение о приостановке закона «обоснованным и своевременным». «Выявлен целый ряд «болевых точек», которые предстоит проработать», — подчеркнул глава парламент. Он добавил, что на голосовании за кандидатов в Общественный штаб уже подано более 16 тысяч голосов. «Уверен, вместе с жителями, общественными активистами, экспертами и представителями исполнительной власти мы сумеем так отшлифовать закон, чтобы он работал в интересах петербуржцев», — заключил политик.

«Мы делаем все, чтобы обеспечить законные права и интересы петербуржцев. Для этого очевидно необходимо проработать варианты корректировки федерального законодательства в части совершенствования норм, регулирующих правоотношения при комплексном развитии территории жилой застройки», — цитирует Смольный Беглова.

По мнению губернатора, «необходимо более четко определить процедуры проведения общих собраний собственников многоквартирных домов» в рамках КРТ, а для начала вообще дождаться, пока не вступит в силу новый Генплан города, работа над которым сейчас идет.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»