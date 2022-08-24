    Сейчас

    +30˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +30˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 30

    3 м/с, южн

    767мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd59.9eur59.33
    Задержан РойзманЧастные школы дорожают«Операция «Освобождение»Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    «Я — за!» В соцсетях массово публикуют посты за реновацию в Петербурге

    6313
    24 комментария

    В петербургских пабликах социальной сети «ВКонтакте» начали публиковать посты о «новой волне реновации» — КРТ. Для иллюстрации был использован элитный жилой комплекс, застройщик сообщил «Фонтанке» о своей непричастности к публикациям.

    В петербургских пабликах во «ВКонтакте» появилось более двух десятков постов. Все они имеют одинаковое содержание: «Я — за! Комплексное развитие территорий в Санкт-Петербурге». В публикациях утверждается, что «существует острая необходимость обновления панельных хрущевок, построенных в 1957–1970 годах». А КРТ — «это не только о экономической эффективности обслуживания домов, но и долгосрочной выгоде жителей».

    Публикации проиллюстрированы фотографией хрущевки с подписью «Жилая среда до комплексного развития территорий» и фотографией элитного ЖК «Парадный квартал» с подписью «Жилая среда после комплексного развития территорий». Под постами множатся негативные комментарии в адрес программы и администраторов пабликов.

    «Парадный квартал» расположен в самом центре Петербурга рядом с Таврическим садом. ЖК возводила входящая в «Группу ЛСР» компания. В пресс-службе группы «Фонтанке» прокомментировали: «Группа ЛСР» не имеет отношения к упомянутым вами постам в социальных сетях».

    Городской закон о КРТ был принят Заксобранием города в конце июня и взволновал город. Он касается панельных хрущевок 1957–1970 годов постройки. Главные претензии горожан касаются отсутствия ограничений для переселения попавших под реновацию домов — это может быть любая точка в границах Петербурга. Жители опасаются, что из кварталов с развитой инфраструктурой попадут в «человейники» на окраинах города. Кроме того, закон не гарантирует собственникам квартир (в отличие от нанимателей) получение равнозначного жилья.

    В августе в Петербурге был подан первый коллективный иск о признании недействующим регионального закона о КРТ. По подсчетам депутатов, потенциально под реновацию могут подпасть около миллиона горожан.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 24

    ***_12324 Авг 2022 в 15:58
    А почему они не Zа?
    +0−0
    27670940024 Авг 2022 в 15:56
    Чем отличается программа реновация в Москве от программы в Санкт-Петербурга.??
    +0−0
    Штиль24 Авг 2022 в 15:54
    Сразу видно, что все статьи - вброс.
    Ни один нормальный человек, живущий в благоустроенных кварталах и приличных домах( 30% износа всего лишь) не станет голосовать за переселение на неосвоенные окраины города ( кроме приезжих и скупающих квартиры для сдачи).
    Большинство ПРОТИВ КРТ - это не депортация!
    +2−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close