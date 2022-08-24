«Я — за!» В соцсетях массово публикуют посты за реновацию в Петербурге

В петербургских пабликах социальной сети «ВКонтакте» начали публиковать посты о «новой волне реновации» — КРТ. Для иллюстрации был использован элитный жилой комплекс, застройщик сообщил «Фонтанке» о своей непричастности к публикациям.
В петербургских пабликах во «ВКонтакте» появилось более двух десятков постов. Все они имеют одинаковое содержание: «Я — за! Комплексное развитие территорий в Санкт-Петербурге». В публикациях утверждается, что «существует острая необходимость обновления панельных хрущевок, построенных в 1957–1970 годах». А КРТ — «это не только о экономической эффективности обслуживания домов, но и долгосрочной выгоде жителей».
Публикации проиллюстрированы фотографией хрущевки с подписью «Жилая среда до комплексного развития территорий» и фотографией элитного ЖК «Парадный квартал» с подписью «Жилая среда после комплексного развития территорий». Под постами множатся негативные комментарии в адрес программы и администраторов пабликов.
«Парадный квартал» расположен в самом центре Петербурга рядом с Таврическим садом. ЖК возводила входящая в «Группу ЛСР» компания. В пресс-службе группы «Фонтанке» прокомментировали: «Группа ЛСР» не имеет отношения к упомянутым вами постам в социальных сетях».