От проекта к закону. Как за ночь поменялись слова губернатора о реновации

Александр Беглов впервые прокомментировал резонансный законопроект о реновации. Оговорка заставила пресс-службу править сайт правительства всю ночь, а главреда телеканала 78 объясняться.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Губернатор Петербурга Александр Беглов после двухмесячного отсутствия на телеэкране дал интервью каналу 78. Это было вовремя. К концу лета новостные ленты пестрили заголовками о скандалах вокруг сноса исторических зданий, а также о реновации — новом законе, подразумевающем снос хрущёвок в Петербурге. Тема реновации возникла внезапно летом этого года, когда депутаты Законодательного собрания по предложению чиновников в срочном порядке приняли закон о комплексном развитии территорий. 29 июня они проголосовали за документ в третьем чтении, а 30 июня его подписал Александр Беглов.



К документу почти сразу возникло много вопросов у активистов: закон предполагает, что компенсация за квартиру, из которой жителя выселят, будет рассчитываться по кадастровой стоимости, а ещё — что житель «хрущёвки» получит другое жильё не факт, что в том же районе, и, возможно, с другим количеством комнат. Некоторые жители типовых панельных домов 1950–1970 годов постройки, попадающих под эту программу, всё лето организовывали собрания жильцов, подписывали петиции. Власти начали подозревать активистов и муниципальных депутатов, которые помогали жителям, в предвыборной активности — мол, неспроста они этим занимаются, наверное, политические очки себе зарабатывают. Впрочем, в конце концов проблему признали, а в Законодательном собрании решили организовать общественный штаб, который займётся разработкой поправок к документу. В этой цепочке событий не хватало до сих пор комментария губернатора города. 25 августа он высказался.



«Граждане возмущаются, боятся много чего, потерять жильё, потерять деньги. Закон только предложен для рассмотрения, он ещё не принят, но уже вызвал такой скандал, что обойти его никак невозможно», — обратился в эфире канала 78 ведущий Игорь Максименко к губернатору.

«Прежде всего я хочу сказать, что закон обсуждается и для этого его проект и опубликован, чтобы обсудить с горожанами, чтобы они высказали свои предложения и опасения, чтобы они были учтены. А потом он должен быть принят», — ответил Беглов. Затем он добавил, что «проект закона» базируется на федеральном законодательстве, а ещё что сам документ предполагает право выбора. «Должны собраться собственники жилья, не менее двух третей должны решить, входит их дом в программу реновации или не входит», — подчеркнул он. По его словам, реновация — это улучшение жилищных условий, потому что каждый собственник жилья получит за свою квартиру компенсацию по рыночной стоимости. «Сколько квадратных метров он [житель] занимает, столько по рыночной цене он получит в тот момент, когда будет расселение. Второй важный момент касается очередников: они получат 18 квадратных метров на человека. Или жильё, или деньги, исходя из расчёта 18 квадратных метров на человека». По словам Беглова, у жителей будет полная свобода выбора: они могут купить квартиру и в другом районе, и в этом же, и даже купить дешевле, чем их квартира.



Слова о выборе Беглов произнёс несколько раз — «он есть как и для покупки, так и для переезда». Вспомнил он и про спекулянтов, которые пытаются будто бы на этом уже заработать, и про фейки, которые есть вокруг этой темы.

Затем на сайте Смольного появился пресс-релиз с заголовком: «Программа реновации обеспечит петербуржцам возможность улучшить жилищные условия». В нём также подчёркивалось, что документ находится на стадии обсуждения. За ночь фраза несколько видоизменилась и в итоге приобрела законченную конструкцию: «Он (Беглов. — Ред.) подчеркнул, что сейчас идет обсуждение подзаконных актов к городскому закону о комплексном развитии территорий». Впрочем, уточнение, что собственники квартир получат компенсацию по рыночной стоимости, осталось.



Утром на странице губернатора в соцсетях появилось новое сообщение с прямой речью: «Был в прямом эфире 78 канала. Обсуждали закон о реновации и те вопросы, которые он вызывает у горожан. Приняв в июне закон, мы исполнили обязательство по приведению в соответствие нашего регионального законодательства — федеральному. Но есть ряд не урегулированных федеральным законодательством моментов, которые надо дорабатывать». В посте губернатор подчёркивает, что намерен с депутатами менять законодательство, в том числе и предложить поправки в федеральный закон: «Нужно четко прописать, кто будет инициировать голосование [за включение дома в программу реновации], как оно будет проводиться, чтобы оно было понятным и защищённым».



После череды правок последовал комментарий и от главного редактора 78-го канала Александра Анучкина. «Нежелание слышать действительно важное, желание докопаться до оговорки, которая случилась в прямом эфире, видимо, сильнее желания разобраться в ситуации. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов и страхи. Так вот: не бойтесь», — написал он в своём телеграм-канале.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

