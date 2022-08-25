Губернатор Петербурга прокомментировал закон о реновации: Он обсуждается, для этого проект и опубликован

Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал закон о комплексном развитии территории. По его словам, новый закон ещё не принят, а главными потребителями его станут жители коммуналок.



«Он обсуждается, поэтому проект опубликован, чтобы обсудить с горожанами, чтобы опасения [были] учтены, вынести на общественные обсуждения, а потом он должен быть принят», — заявил Беглов 25 августа в эфире канала 78.