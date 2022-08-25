Губернатор Петербурга прокомментировал закон о реновации: Он обсуждается, для этого проект и опубликован

Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал закон о комплексном развитии территории. По его словам, новый закон ещё не принят, а главными потребителями его станут жители коммуналок.
«Он обсуждается, поэтому проект опубликован, чтобы обсудить с горожанами, чтобы опасения [были] учтены, вынести на общественные обсуждения, а потом он должен быть принят», — заявил Беглов 25 августа в эфире канала 78.
По его словам, закон даёт гражданам возможность выбора и шанс улучшить жилищные условия. «У человека всегда есть выбор: либо переехать, либо остаться в этом районе и купить в этом районе квартиру, договориться с застройщиком и купить у него жильё», — отметил он.
«Есть люди, которые живут в коммуналке в хрущевке, закон дает возможность улучшить условия», — подчеркнул губернатор.
По словам Беглова, вокруг темы возникает много фейков и публикаций, а также спекулянтов, которые скупают квартиры в хрущёвках.
Он добавил, что власти будут проводить эксперимент: выберут пилотную зону, где в тестовом режиме проведут процедуру реновации, после чего будут устранять недоработки.