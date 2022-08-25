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    Губернатор Петербурга прокомментировал закон о реновации: Он обсуждается, для этого проект и опубликован

    1888
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    Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал закон о комплексном развитии территории. По его словам, новый закон ещё не принят, а главными потребителями его станут жители коммуналок.

    «Он обсуждается, поэтому проект опубликован, чтобы обсудить с горожанами, чтобы опасения [были] учтены, вынести на общественные обсуждения, а потом он должен быть принят», — заявил Беглов 25 августа в эфире канала 78.

    По его словам, закон даёт гражданам возможность выбора и шанс улучшить жилищные условия. «У человека всегда есть выбор: либо переехать, либо остаться в этом районе и купить в этом районе квартиру, договориться с застройщиком и купить у него жильё», — отметил он.

    «Есть люди, которые живут в коммуналке в хрущевке, закон дает возможность улучшить условия», — подчеркнул губернатор.

    По словам Беглова, вокруг темы возникает много фейков и публикаций, а также спекулянтов, которые скупают квартиры в хрущёвках.

    Он добавил, что власти будут проводить эксперимент: выберут пилотную зону, где в тестовом режиме проведут процедуру реновации, после чего будут устранять недоработки.

    Городской закон о КРТ был принят Заксобранием города в конце июня и взволновал город. Он касается панельных хрущевок 1957–1970 годов постройки. Главные претензии горожан касаются отсутствия ограничений для переселения попавших под реновацию домов — это может быть любая точка в границах Петербурга. Жители опасаются, что из кварталов с развитой инфраструктурой попадут в «человейники» на окраинах города. Кроме того, закон не гарантирует собственникам квартир (в отличие от нанимателей) получение равнозначного жилья.

    В августе в Петербурге был подан первый коллективный иск о признании недействующим регионального закона о КРТ. По подсчетам депутатов, потенциально под реновацию могут подпасть около миллиона горожан.

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