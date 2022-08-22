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    Бастрыкин поручил проверить заявление петербуржцев, которые не согласны с КРТ

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    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по доводам жителей Петербурга, не согласных с проведением «новой» волны реновации — комплексного развития жилых территорий. Об этом 22 августа сообщает телеграм-канал ведомства.

    Как указывает Следственный комитет, в СМИ и соцсетях сообщалось, что горожане собирают подписи под коллективным заявлением в адрес Александра Бастрыкина относительно регионального закона о комплексном развитии жилых территорий — второй волне сноса и расселения хрущевок.

    «Горожан беспокоит процедура предоставления жилых помещений взамен подлежащих сносу домов, также граждане высказывают и другие опасения о градостроительных планах», — отмечает ведомство.

    Проверить аргументы петербуржцев и представить доклад глава СК поручил руководству Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

    Городской закон о КРТ был принят Заксобранием города в конце июня и взволновал город. Он касается панельных хрущевок 1957–1970 годов постройки. Главные претензии горожан касаются отсутствия ограничений для переселения попавших под реновацию домов — это может быть любая точка в границах Петербурга. Жители опасаются, что из кварталов с развитой инфраструктурой попадут в «человейники» на окраинах города. Кроме того, закон не гарантирует собственникам квартир (в отличие от нанимателей) получение равнозначного жилья.

    В августе в Петербурге был подан первый коллективный иск о признании недействующим регионального закона о КРТ.

    По подсчетам депутатов, потенциально под реновацию могут подпасть около миллиона горожан.

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