За встречей петербуржцев по сносу хрущевок приглядывали полиция и неизвестный с камерой

В минувшую субботу, 23 июня, жители Малой Охты в Петербурге провели очередную соседскую встречу по теме подготовки в защите своих домов от возможного попадания в программу реновации. Об этом «Фонтанке» рассказал 25 июля депутат муниципалитета Павел Журавлев. На мероприятие также пришли сотрудники полиции и неизвестный в маске и с камерой.

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Как пояснил народный избранник, правоохранители присутствовали от начала и до конца встречи. Кроме того, пришел и неизвестный молодой человек в балаклаве и кепке.

«Все снимал на телефон. К нему подошли полицейские и увели, потом он вернулся», — рассказал депутат. По его информации, этого же мужчину видели на встрече и в другом районе. Петербуржцы начали активную подготовку к общим собраниям собственников, чтобы исключить свои дома из программы комплексного развития территорий (то есть новой волны сноса и расселения хрущевок), если их жилье попадет в проект. Для этого горожане активно создают и добавляют друг друга в локальные чаты (по домам, улицам, кварталам, районам), знакомятся с соседями, составляют список контактов. О том, как город объединяется против новой реновации, «Фонтанка» рассказывала в своем недавнем материале.