Дома-то нормальные. «Фонтанка» показывает Топ-5 дизайнов и перепланировок квартир в хрущевках, которые могут попасть под снос

Фото: Скриншот realty.yandex.ru Поделиться Поделиться





Депутаты Петербурга практически без сомнений приняли закон о комплексном развитии территорий (КРТ), подписав приговор десяткам и сотням домов первых массовых серий. В народе их презрительно называют «хрущевками», негатив развился в 1990-е, когда городские застройщики начали предлагать новое качество жизни для петербургской буржуазии. Однако годы шли, вслед за точечными элитными проектами в центре строительный сектор начал застраивать огромные территории новыми массовыми сериями. По сути, пойдя ровно тем же путем, каким шли архитекторы Ленпроекта в 1960–70-е гг. Сейчас это называется комплексное развитие территорий, когда в чистом поле строится целый микрорайон, жители которого должны быть обеспечены всем необходимым для жизни: инфраструктура, дороги и парковки, школы и сады, торговля, бытовые услуги, спортивные и рекреационные зоны. И оказалось, что все это уже было изобретено планировщиками тех самых хрущевок. Только в отличии от жителей современных новостроек, которым катастрофически не хватает буквально всего вышеперечисленного, жители хрущевок были обеспечены всем необходимым. Этот набор базовых благ вполне себе сохранился до сих пор.

Когда в 90-е и нулевые смеялись над малюсенькими кухонками и «тещиными комнатами» в хрущевках, шутники еще не знали, как будет выглядеть большинство строящихся в городе квартир в 2020-х годах. По состоянию на апрель 2022 года их средняя площадь в новостройках в городе опустилась ниже 40 м2. Непонятно, фантазировали ли советские архитекторы 1960-х гг. о чем-то вроде современных студий в 15–18 м2. Однако новый тренд на т.н. стандарт «евро», который стыдливо прикрывает отсутствие полноценной кухни — это ни что иное, как возврат к нормальности «хрущевок». Ведь кухня-гостиная в «евро-двушке» — та самая проходная комната, которой попрекали «первые массовые серии». С той же самой кухней в 5–6 м2. Спираль архитектурной истории совершила полный оборот.



Однако одно дело, когда на двор, окруженный четырьмя трех-подъездными пятиэтажками приходится 240 квартир и их жильцов. А другое дело, когда такой же площади двор рассчитан на жителей 1,5 тысяч квартир. Школы и садики в новых районах если и появляются, то с большими задержками, а мест в них все равно не хватает, как бы прекрасно все ни расписывали чиновники и строители. Еще отчаяннее не хватает дорог и парковок. Нетрудно догадаться, почему застройщики рвутся «реновировать» сложившиеся кварталы хрущевок. Там уже есть и школы, и парки, и дороги, и вода, и свет, и газ, и метро, как правило, под боком. Идя навстречу пожеланиям трудящихся строителей, власти забыли объяснить жителям этих кварталов, в чем их выгода покидать насиженные и обжитые места и ехать в черту на кулички — в те самые градостроительные джунгли и пампасы. Говоря о заботе о будущих жителях, забывают об интересах нынешних.

Да, многие квартиры и подъезды в хрущевках требуют ремонта и ухода. Но давайте взглянем через 50–60 лет, во что превратятся новый кварталы «человейников». Разумеется, за любыми домами нужен уход. И многие петербуржцы содержат свои, пусть маленькие, квартирки в отличном состоянии. А кто-то вкладывает серьезные деньги в их улучшение и получает вполне неплохие результаты. «Фонтанка» нашла на досках объявлений пять самых интересных вариантов дизайна и перепланировки в стандартных хрущевках, которые заткнут за пояс многие современные новостройки по удобству жизни. Такие инвестиции многократно повышают цены на квартиры, и квадратный метр в нем может стоить не меньше, чем в престижных новостройках.



5 место 175 844 рубля за м2 56,3 м2 3-комнатная квартира Тихорецкий проспект.

9,9 млн рублей Дом 1962 года постройки Близость к огромной Сосновке и уютный район дополняется близостью к метро. Большая проходная комната соединена с кухней, вышло большое и светлое пространство, дополненное балконом. Две оставшиеся комнаты по метражу невелики — 10 и 13 метров, однако для семьи с одним ребенком вряд ли требуется намного больше.

Фото: Скриншот realty.yandex.ru Фото: Скриншот realty.yandex.ru Фото: Скриншот realty.yandex.ru Фото: Скриншот realty.yandex.ru Фото: Скриншот realty.yandex.ru Поделиться Поделиться





4 место 214 607 рублей за м2

44,5 м2, 2-комнатная квартира



9,55 млн рублей

Дом 1961 года постройки

Исторический — Василеостровский район Петербурга, причем, его тихая и спокойная часть. Метро — в двух шагах. В самой квартире — не просто дизайнерский ремонт, а отмеченный экспертным сообществом: эти интерьеры были опубликованы в The Village как выдающиеся, а на конкурсе IKEA заняли первое место на конкурсе кухонь.

Владельцы совершили необычный финт: обычно в хрущевках комнаты объединяют и делают из трешек — более просторные двушки. А тут наоборот — из двушки сделали трешкау дав возможность родителям жить отдельно от ребенка, не лишая себя удовольствия принимать большие компании друзей. В огромной по меркам хрущевок гостиной даже нашлось место для импровизированной сцены для концертников.

Фото: Скриншот realty.yandex.ru Фото: Скриншот realty.yandex.ru Фото: Скриншот realty.yandex.ru Фото: Скриншот realty.yandex.ru Фото: Скриншот realty.yandex.ru Фото: Скриншот realty.yandex.ru Поделиться Поделиться





3 место 221 767 рублей за м2

43 м2, 1-комнатная квартира

9,54 млн рублей

Дом 1966 года постройки Очень светлая, очень просторная. В ней нет даже намека на обычную для хрущевок тесноту и мрачность. Особенность расположения квартиры позволяет по полной использовать окна на два стороны, делая угловую гостиную максимально открытой. Это квартира для пары без детей. Но для очень любящей пары. Подчеркивается, что вся мебель и дорогая сантехника остается новым покупателям. Единственный минус — это Петергоф. Было бы ближе к центру, цена, очевидно, была бы выше.

Фото: Скриншот realty.yandex.ru Фото: Скриншот realty.yandex.ru Фото: Скриншот realty.yandex.ru Фото: Скриншот realty.yandex.ru Поделиться Поделиться







2 место 245 562 рубля за м2

33,8 м2, 1-комнатная квартира

8,3 млн рублей

Дом 1966 года постройки Небольшая перепланировка позволила максимально расширить спальную комнату. Эта квартира в районе «Звездной», в 15 минутах пешком, и заметно, что много времени хозяева в ней не проводят. Это жилье для работающих людей, которые слишком ценят редкие минуты отдыха, чтобы позволять себе приходить в грязную занюханную квартирку. Тут все сделано для комфорта и уюта, для себя любимого.

Фото: Скриншот realty.yandex.ru Фото: Скриншот realty.yandex.ru Фото: Скриншот realty.yandex.ru Поделиться Поделиться





1 место 253 000 рублей за м2

30 м², 1-комнатная квартира

7,59 млн рублей

Дом 1964 года постройки Строгий минимализм, спокойные тона, скандинавский стиль, как он есть. На минимуме площади оказывается под рукой всенеобходимое для комфортной жизни. Дорогая сантехника, серьезная кухня. Качественная отделка. Все это делает скромную квартиру на Седова лидером рейтинга хрущевок с максимальной ценой квадратного метра. Квартира на «Ломоносовской» не сказать, что прямо возле метро, но оно тут объективно недалеко. Зеленый район, несмотря на реноме рабочих окраин, буквально окружен парками, а совсем рядом набережная Невы.

Фото: Скриншот realty.yandex.ru Фото: Скриншот realty.yandex.ru Фото: Скриншот realty.yandex.ru Фото: Скриншот realty.yandex.ru Фото: Скриншот realty.yandex.ru Фото: Скриншот realty.yandex.ru Поделиться Поделиться



