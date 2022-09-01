В Петербурге началось голосование в штаб по реновации. У технологии есть возможность «накрутки»

В Петербурге 1 сентября стартовало голосование в общественный штаб по комплексному развитию территорий — новой волны реновации. Пользователи заметили, что в поле для голосования можно указать любой номер телефона, а количество отданных голосов не ограничено. «Фонтанка» проверила и подтвердила — всё так и есть.

Голосование по кандидатам в общественный штаб проводится с 1 по 15 сентября на сайте Заксобрания. На странице представлены вкладки с 12 районами города, в которых есть панельные хрущевки (все, кроме Центрального, Петроградского, Адмиралтейского и Василеостровского).

Кликнув на район, пользователь видит список кандидатов с ФИО, фото и данными о дате рождения, образовании и месте работы. При выборе конкретного кандидата форма запрашивает ввод номера. «Фонтанка» дважды ввела рандомные телефонные номера — и у корреспондента получилось проголосовать дважды. Единственное ограничение, которое стоит: голосовать с одного IP-адреса можно не чаще одного раза в пять минут. Возможность вводить недостоверные данные при голосовании и отсутствие ограничений по количеству голосований открывает возможности для злоупотребления на этих выборах.

«Фонтанка» попросила прокомментировать ситуацию пресс-службу Заксобрания. Идея создать штаб по реновации принадлежит спикеру городского парламента Александру Бельскому. Предполагается, что структура возьмет на себя функции мониторинга ситуации на местах и медиатора между населением и органами власти. Закон о комплексном развитии территорий (КРТ) был принял Заксобранием в конце июля. Документ взбудоражил город. Петербуржцев возмутило, что переселение из хрущевок ограничено только чертой города (то есть возможно и в самые непривлекательные районы), а также процедура включения домов в КРТ, которая подразумевает проведение общего собрания собственников. Также горожане раскритиковали разные условия получения жилья для проживающих на основании соцнайма и для собственников помещений.