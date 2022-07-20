Смольный увидел «предвыборные провокации» в волне недовольства горожан реновацией

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко попросил горожан не поддаваться на провокации по теме грядущей новой волны реновации. Он предположил, что некие люди выдают желаемое за действительное в угоду «предвыборных пожеланий». Об этом чиновник заявил 20 июля в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

На фоне недовольства жителей Петербурга предстоящей второй волной реновации хрущевок вице-губернатор Николай Линченко и глава жилищного комитета города Олег Зотов провели прямой эфир.

