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    Смольный увидел «предвыборные провокации» в волне недовольства горожан реновацией

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    Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко попросил горожан не поддаваться на провокации по теме грядущей новой волны реновации. Он предположил, что некие люди выдают желаемое за действительное в угоду «предвыборных пожеланий». Об этом чиновник заявил 20 июля в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

    На фоне недовольства жителей Петербурга предстоящей второй волной реновации хрущевок вице-губернатор Николай Линченко и глава жилищного комитета города Олег Зотов провели прямой эфир.

    «Дорогие петербуржцы, прошу не поддаваться провокациям ни в коем случае. Сегодня на территории Санкт-Петербурга нет ни одного решения о включении в комплексное развитие жилых кварталов, ни один дом никуда не включался. Где бы кто-то как бы ни пытался выдать желаемое за действительное в угоду своих предвыборных каких-то пожеланий или каких-то кампаний по привлечению масс населения», — заявил вице-губернатор.

    По словам Линченко, реализация закона о комплексном развитии территорий будет «результатом общественного согласия» и будет проходить через общественные обсуждения.

    «Фонтанка» рассказывала об этом законе. Подробнее о том, как горожане готовятся сопротивляться включению своих домов в КРТ, читайте в ближайшее время в нашем материале.

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    Комментарии 11

    vic_5e4cd1938d1a820 Июл 2022 в 15:22
    "Сегодня на территории Санкт-Петербурга нет ни одного решения ..."
    А завтра?
    Закон-то уже принят, что дадут всякие слушания общественные?
    Понятно, что надо строить новые дома вместо старых, только издержки граждан должны быть максимально минимизированны.
    На сколько помню, в этом законе прописано, что выбор строителями домов для расселения никак не связан с техническим состоянием дома. Т.е. могут начать расселять вполне себе крепкие дома с качественными коммуникациями, но находящиеся в зелёном квартале, с метро, магазинами, школами. В тоже время, в последнюю очередь возьмутся за действительно ветхое жильё, расположенное в депрессивном месте.
    В первую очередь должна быть гарантированна и реализованна возможность, по мере постройки нового дома, вернуться на прежнее место для тех, кто хочет, хотя бы, в границах микрорайона. Такая возможность была ещё в советское время при капитальном ремонте старых домов, осуществлялась за счёт временного проживания (2-3) года во временном жилье, т.н. маневренном фонде. Переселяйте на 2-3 года в гетто в условное Девяткино, потом назад в новостройку на месте старого дома.
    +1-0
    Dud20 Июл 2022 в 15:20
    Питер - прогнулся... )))
    +1-0
    fw25220 Июл 2022 в 15:19
    не понимаю, они думали что никто не будет читать этот закон? А на что он расчитывал - что всё оденутся и молча пойдут жить на установленное сим законом место? Фантазёр, мечтатель! Кто таких на госслужбу берёт? Хуже только в комобразе сотрудники, которые в десятилетку технологий инженерную площадку ЛНМО закрыли.
    +2-0
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