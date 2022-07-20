Смольный увидел «предвыборные провокации» в волне недовольства горожан реновацией

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко попросил горожан не поддаваться на провокации по теме грядущей новой волны реновации. Он предположил, что некие люди выдают желаемое за действительное в угоду «предвыборных пожеланий». Об этом чиновник заявил 20 июля в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».
На фоне недовольства жителей Петербурга предстоящей второй волной реновации хрущевок вице-губернатор Николай Линченко и глава жилищного комитета города Олег Зотов провели прямой эфир.
«Дорогие петербуржцы, прошу не поддаваться провокациям ни в коем случае. Сегодня на территории Санкт-Петербурга нет ни одного решения о включении в комплексное развитие жилых кварталов, ни один дом никуда не включался. Где бы кто-то как бы ни пытался выдать желаемое за действительное в угоду своих предвыборных каких-то пожеланий или каких-то кампаний по привлечению масс населения», — заявил вице-губернатор.
По словам Линченко, реализация закона о комплексном развитии территорий будет «результатом общественного согласия» и будет проходить через общественные обсуждения.
«Фонтанка» рассказывала об этом законе. Подробнее о том, как горожане готовятся сопротивляться включению своих домов в КРТ, читайте в ближайшее время в нашем материале.