На встрече по реновации в Петербурге люди в масках не разошлись с жителями. В дело пошли перцовые баллончики

В Петербурге 11 августа встреча жителей по новой программе реновации, которая началась вечером около парка Победы, завершилась конфликтом между безымянными наблюдателями и пришедшими на обсуждение обитателями хрущевок, передает корреспондент «Фонтанки».



Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

На встречу горожан позвал депутат Заксобрания Борис Вишневский, который активно занимается темой программы комплексного развития территорий жилой застройки (КРТ), так взволновавшей город.



На собрании присутствовали около 100 человек. Депутат давал разъяснения по КРТ, жители группками объединялись для организации соседских чатов и обмена контактами. За всем этим наблюдали двое молодых людей в кепках и масках, максимально закрывающих лица. Они снимали происходящее на телефон.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На просьбу корреспондента представиться молодые люди надолго задумались, потом ответили, что являются «обычными людьми», попросили не переживать и добавили, что никого не трогают. Они также отказались представляться и Вишневскому, на что депутат назвал собеседников «трусами».



Позднее к ним подошел мужчина, который предпринял попытку снять маску с одного из молодых людей. Тот увернулся и моментально вытащил перцовый баллончик. Дискуссия продолжалась, проскакивало непечатное. В какой-то момент молодой человек распылил баллончик в лицо мужчине, но был скручен. Тогда его напарник также применил баллончик. Оба вырвались и сбежали с мероприятия.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Очень похожих внешне молодых людей неоднократно видели и на других встречах горожан по реновации. Они также записывали происходящее на видео и отказывались представляться.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Программа расселения хрущевок затрагивает панельные дома массовых серий 1957-1970 годов постройки. Подробнее об этой программе — читайте в интервью вице-губернатора Николая Линченко.

