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    Флешмоб в формате реновации: у дверей МО «Новоизмайловское» собралась толпа

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    5 комментариев
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    Вопрос «новой» реновации в повестке заседания муниципального совета «Новоизмайловское» в Петербурге вечером 17 августа собрал у дверей здания МО толпу горожан. Видео происходящего опубликовало сообщество «ВКонтакте» «Жители МО Новоизмайловское | Московский район».

    Накануне в соцсетях появилась неподтвержденная информация, что на заседании муниципалитета депутатам якобы предстоит проголосовать по вопросу обращения к губернатору с просьбой включить территории округа в комплексное развитие территорий (КРТ).

    В группе муниципалитета «ВКонтакте» было опубликовано разъяснение. Там утверждалось, что информация о решении вопроса по включению или невключению территории в КРТ — ложь. При этом в посте высказывается мнение, что обеспокоенностью горожан якобы пользуются оппозиционные силы. «К сожалению, ряд депутатов, поддерживаемых людьми называющими себя «общественными активистами», намеренно создают ситуацию социальной напряженности», — утверждают авторы.

    К началу заседания небольшое пространство перед зданием муниципалитета было практически полностью заполнено местными жителями, которые проявили повышенный интерес к повестке заседания.

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    Комментарии 5

    hal900017 Авг 2022 в 22:57
    (ударив кулаком по столу)..я ТРЕБУЮ разяснить!!..да и потом в этом районе в принципе хрущевки в нормальном состоянии..о каком комплексном речь??..ну парочку тройку можно найти которые честно говоря под снос..а так там в принципе нормальные дома..простоят еще сто лет..и территория благоустроена...вот там через кубинку переходите кировский район начинается..вот там поболее проблематичных пятиэтажек..да и жители там не против я думаю сноса..правда переезда насчет незнаю..немогу сказать...)
    +0−0
    ProstoZloy17 Авг 2022 в 22:32
    "ряд депутатов ... намеренно создают ситуацию социальной напряженности"
    Не "ряд депутатов", а ЗАКСовское большинство из ЕР и примкнувшие к ним ЛДПР и "Новые люди". Они, что, наделись, что люди не будут защищать свой кров, свой домашний очаг?
    +5−0
    DH_17 Авг 2022 в 22:17
    Зачем-же граждан России, жителей Города-Героя Санкт-Петербурга (до 1991г. Ленинграда), обзывать "толпой"?
    +7−1
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