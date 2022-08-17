Флешмоб в формате реновации: у дверей МО «Новоизмайловское» собралась толпа

Вопрос «новой» реновации в повестке заседания муниципального совета «Новоизмайловское» в Петербурге вечером 17 августа собрал у дверей здания МО толпу горожан. Видео происходящего опубликовало сообщество «ВКонтакте» «Жители МО Новоизмайловское | Московский район».
Накануне в соцсетях появилась неподтвержденная информация, что на заседании муниципалитета депутатам якобы предстоит проголосовать по вопросу обращения к губернатору с просьбой включить территории округа в комплексное развитие территорий (КРТ).
В группе муниципалитета «ВКонтакте» было опубликовано разъяснение. Там утверждалось, что информация о решении вопроса по включению или невключению территории в КРТ — ложь. При этом в посте высказывается мнение, что обеспокоенностью горожан якобы пользуются оппозиционные силы. «К сожалению, ряд депутатов, поддерживаемых людьми называющими себя «общественными активистами», намеренно создают ситуацию социальной напряженности», — утверждают авторы.
К началу заседания небольшое пространство перед зданием муниципалитета было практически полностью заполнено местными жителями, которые проявили повышенный интерес к повестке заседания.