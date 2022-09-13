    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 16

    1 м/с, ю-в

    758мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd60.46eur61.31
    Почему залив показал дноРеновация на паузеПогиб под ХарьковомОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Спикер ЗакСа: приостановка закона о реновации «обоснованна и своевременна»

    520
    обсудить

    Глава Заксобрания Петербурга назвал обоснованным и своевременным предложение губернатора Александра Беглова приостановить закон о «новой» волне реновации в городе. Такое мнение председатель парламента 13 сентября опубликовал в своем телеграм-канале.

    «Предложение Александра Беглова приостановить действие закона о реновации до 2024 года считаю обоснованным и своевременным. Выявлен целый ряд «болевых точек», которые предстоит проработать», — написал глава Заксобрания.

    Он добавил, что по данным на понедельник в голосовании за кандидатов в Общественный штаб по реновации проголосовали уже больше 16 тысяч человек. «Уверен, вместе с жителями, общественными активистами, экспертами и представителями исполнительной власти мы сумеем так отшлифовать закон, чтобы он работал в интересах петербуржцев», — добавил Бельский. Голосование, которое ранее вызвало нарекания из-за возможности «накруток», должно завершиться 15 сентября.

    Непосредственно поставить на паузу закон о комплексном развитии территорий (КРТ) жилой застройки предстоит парламенту города. О предложении приостановить закон губернатор объявил 13 сентября.

    Городской закон о КРТ был принят Заксобранием города в конце июня и взволновал город. Он касается панельных хрущевок 1957–1970 годов постройки. Главные претензии горожан касаются отсутствия ограничений для переселения попавших под реновацию домов — это может быть любая точка в границах Петербурга. Жители опасаются, что из кварталов с развитой инфраструктурой попадут в «человейники» на окраинах города. Кроме того, закон не гарантирует собственникам квартир (в отличие от нанимателей) получение равнозначного жилья.

    В августе в Петербурге был подан первый коллективный иск о признании недействующим регионального закона о КРТ.

    По подсчетам депутатов, потенциально под реновацию могут подпасть около миллиона горожан.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close