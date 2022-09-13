Спикер ЗакСа: приостановка закона о реновации «обоснованна и своевременна»

Глава Заксобрания Петербурга назвал обоснованным и своевременным предложение губернатора Александра Беглова приостановить закон о «новой» волне реновации в городе. Такое мнение председатель парламента 13 сентября опубликовал в своем телеграм-канале.
«Предложение Александра Беглова приостановить действие закона о реновации до 2024 года считаю обоснованным и своевременным. Выявлен целый ряд «болевых точек», которые предстоит проработать», — написал глава Заксобрания.
Он добавил, что по данным на понедельник в голосовании за кандидатов в Общественный штаб по реновации проголосовали уже больше 16 тысяч человек. «Уверен, вместе с жителями, общественными активистами, экспертами и представителями исполнительной власти мы сумеем так отшлифовать закон, чтобы он работал в интересах петербуржцев», — добавил Бельский. Голосование, которое ранее вызвало нарекания из-за возможности «накруток», должно завершиться 15 сентября.
Непосредственно поставить на паузу закон о комплексном развитии территорий (КРТ) жилой застройки предстоит парламенту города. О предложении приостановить закон губернатор объявил 13 сентября.