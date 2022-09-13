Спикер ЗакСа: приостановка закона о реновации «обоснованна и своевременна»

Городской закон о КРТ был принят Заксобранием города в конце июня и взволновал город. Он касается панельных хрущевок 1957–1970 годов постройки. Главные претензии горожан касаются отсутствия ограничений для переселения попавших под реновацию домов — это может быть любая точка в границах Петербурга. Жители опасаются, что из кварталов с развитой инфраструктурой попадут в «человейники» на окраинах города. Кроме того, закон не гарантирует собственникам квартир (в отличие от нанимателей) получение равнозначного жилья.



В августе в Петербурге был подан первый коллективный иск о признании недействующим регионального закона о КРТ.



По подсчетам депутатов, потенциально под реновацию могут подпасть около миллиона горожан.



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