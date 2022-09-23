Стал известен полный состав Общественного совета по реновации в Петербурге

«Фонтанка» 23 сентября ознакомилась со списком членов Общественного совета по вопросам комплексного развития территорий Санкт-Петербурга. Это та самая реновация хрущевок, которую недавно затормозили.
В список вошли два депутата Госдумы:
- Боярский Сергей Михайлович
- Валуев Николай Сергеевич
Еще двое — от правительства города:
- Линченко Николай Викторович, вице-губернатор Санкт-Петербурга
- Зотов Олег Юрьевич, председатель Жилищного комитета
В перечне 25 депутатов Законодательного собрания, которые выбирались по одномандатным округам:
- Авдеев Юрий Васильевич
- Алескеров Андрей Энверович
- Амосов Михаил Иванович
- Астахова Наталия Владимировна
- Барышников Михаил Иванович
- Бондаренко Николай Леонидович
- Высоцкий Игорь Владимирович
- Гарнец Валерий Николаевич
- Горшечников Андрей Алексеевич
- Далматов Алексей Анатольевич
- Егорова Любовь Ивановна
- Зинчук Алексей Валерьевич
- Иванова Ирина Владимировна
- Киселева Елена Юрьевна
- Кущак Александр Иванович
- Макаров Алексей Алексеевич
- Макарова Марина Вячеславовна
- Малков Андрей Витальевич
- Павлов Дмитрий Геннадьевич
- Рахова Елена Алексеевна
- Ржаненков Александр Николаевич
- Рябоконь Андрей Алексеевич
- Ходосок Александр Владимирович
- Чебыкин Константин Александрович
- Четырбок Денис Александрович
Еще 14 — это депутаты, которые избирались по партийным спискам:
- Беликов Всеволод Фёдорович
- Бельский Александр Николаевич
- Вишневский Борис Лазаревич
- Герасина Ольга Вячеславовна
- Дмитриев Дмитрий Владимирович
- Зверев Борис Александрович
- Иткин Павел Михайлович
- Кононенко Роман Игоревич
- Крупник Павел Анатольевич
- Панов Дмитрий Вячеславович
- Рассудов Александр Николаевич
- Соловьев Антон Владимирович
- Цивилёв Алексей Николаевич
- Шишкина Марина Анатольевна
Четверо — представители общественной палаты Петербурга:
- Соколова Ирина Валерьевна, председатель
- Вахмистров Александр Иванович, заместитель председателя
- Солдунов Валерий Михайлович, председатель комиссии по благоустройству, транспорту, экологии и урбанистике
- Ходачек Александр Михайлович, заместитель председателя комиссии по благоустройству, транспорту, экологии и урбанистике
В список от представителей общественных организаций экспертов и иных лиц вошли еще 13 человек:
Бредец Алла Владимировна, руководитель Регионального центра общественного контроля в Санкт-Петербурге НП «ЖКХ Контроль», председатель правления Региональной общественной организации контроля за проживанием в многоквартирных домах «Наш Дом на Неве»
Букина Анна Викторовна, член правления Санкт-Петербургской общественной организации Советов многоквартирных домов и собственников Санкт-Петербурга
Гетманов Александр Викторович, ВРИО председателя Совета Регионального отделения Межрегионального общественной организации развития гражданского общества и противодействия коррупции «Общественный контроль»
Машкова Екатерина Владиславовна, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге
Хмыров Всеволод Леонидович, председатель Общественного совета администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Бондаренко Валентина Васильевна, помощник депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
Дмитриевой О. Г., жительница микрорайона Малая Охта
Жирова Елена Феликсовна, депутат МС МО поселок Песочный, директор СПб ГУК «Дом культуры и творчества Курортного района»
Куз Геннадий Владимирович, депутат МС МО поселок Песочный, генеральный директор ООО «Торговый дом КРОСТОН»
Максимов Сергей Николаевич, заведующий кафедрой землеустройства и кадастров, профессор кафедры Института наук о земле Санкт-Петербургского государственного университета
Щегельский Дмитрий Владимирович, президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости, председатель правления Национальной палаты недвижимости
Баханович Ирина Александровна, юрист, адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Смоляк Павел Евгеньевич, журналист
Костров Ярослав Всеволодович, общественный деятель, председатель Совета дома
Еще раньше стали известны 39 районных активистов, которые прошли в совет через онлайн-голосование.
Выборгский район
Гринько Андрей Олегович, 308 голосов.
Писарева Виктория Федоровна, 95 голосов.
Калининский район (4 чел.):
Умнова Оксана Николаевна, 778 голосов.
Сафонов Вадим Константинович, 583 голоса.
Самерсова Наталья Михайловна, 463 голоса.
Кузнецова Анастасия Сергеевна, 296 голосов.
Кировский район (4 чел.):
Гусева Екатерина Владимировна, 600 голосов.
Родкевич Наталья Александровна, 443 голоса.
Фотт Роман Евгеньевич, 185 голосов.
Турапина Александра Алексеевна, 181 голос.
Колпинский район (2 чел.):
Макеева Ольга Юрьевна, 49 голосов.
Никитин Геннадий Петрович, 36 голоса.
Красногвардейский район (4 чел.):
Журавлев Павел Юрьевич, 355 голосов.
Королёва Манефа Валерьевна, 206 голосов.
Грязнова Анна Юрьевна, 187 голосов.
Ступин Евгений Александрович, 184 голоса.
Красносельский район (2 чел.):
Братковская Елена Васильевна, 243 голосов.
Ли Надежда Андреевна, 209 голосов.
Курортный район (2 чел.):
Аннушкина Татьяна Вячеславовна, 142 голоса.
Бельков Иван Иванович, 138 голосов.
Московский район (4 чел.):
Сосновских Александр Михайлович, 783 голосов.
Иванов Вячеслав Валерьевич, 352 голоса.
Шевчук Ольга Николаевна, 281 голос.
Зуева Наталия Алексеевна, 273 голоса.
Невский район (5 чел.):
Кленов Игорь Сергеевич, 601 голос.
Шушкова Анастасия Артемовна, 407 голосов.
Тернова Мария Александровна, 378 голосов.
Грудин Фёдор Владимирович, 168 голосов.
Хусу Павел Михайлович, 168 голосов.
Петродворцовый район (2 чел.):
Тихонов Михаил Евгеньевич, 85 голоса.
Лаврова Людмила Анатольевна, 53 голоса.
Приморский район (4 чел.):
Астахова Татьяна Васильевна, 466 голосов.
Тятькова Екатерина Александровна, 177 голосов.
Кванталиани Никита Мерабиевич, 113 голосов.
Онисенко Андрей Викторович, 104 голоса.
Фрунзенский район (4 чел.):
Швец Павел Евгеньевич, 697 голосов.
Маркова Елена Викторовна, 658 голосов.
Протас Денис Викторович, 562 голоса.
Атанасова Татьяна Геннадьевна, 279 голосов.
Петербургский парламент принял закон о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки в конце июня 2022 года. Вторая волна расселения и сноса хрущевок вызвала волнения горожан. Петербуржцев возмутило, что закон позволяет переселять участников программы в любую точку в черте города. Кроме того, на общее голосование жильцов, по итогам которого жители должны принять решение — хотят ли они быть включенными в КРТ, отводится всего 90 дней, а сами протоколы собрания, как показывает практика, нередко подделываются. Третий «острый» момент: отсутствие для собственников квартир гарантий получения равноценного жилья.
В августе был подан первый коллективный иск против закона о КРТ, следующее заседание, второе по счету, назначено на 3 октября.
По инициативе спикера ЗакСа Александра Бельского был создан общественный штаб по реновации, в него избрали 39 горожан — представителей от районов, в которых есть панельные хрущевки 1957–1970 годов, потенциально подпадающие под реновацию.
В середине сентября губернатор Петербурга Александр Беглов предложил приостановить действие закона о КРТ до 2024 года. Градоначальник уже внес соответствующую инициативу в Заксобрание, но пока депутаты ее еще не рассматривали. Однако Бельский назвал предложение «обоснованным и своевременным». Как город в течение полутора месяцев готовился защищать свои дома от расселения — читайте в нашем материале.