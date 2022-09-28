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    В Петербурге ЗакС повторно отказался рассмотреть законопроект о смягчении закона о КРТ

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    Заксобрание Петербурга 28 сентября повторно отказалось рассматривать законопроект фракции «Яблоко» о смягчении закона о «новой» волне реновации — расселения и сноса хрущевок, передает корреспондент «Фонтанки».

    Исключить законопроект из повестки заседания предложил депутат от «Единой России» Валерий Гарнец. Он заявил, что парламентская комиссия по градостроительству, главой которой он является, ранее рассмотрела инициативу и не поддержала ее.

    Один из авторов законопроекта — Борис Вишневский возразил, напомнив, что на предыдущем заседании законопроект вычеркнули из повестки, аргументировав это тем, что его не рассматривала профильная комиссия.

    Инициатива предполагает, что собственники жилых помещений в домах, подпавших под реновацию, наравне с пользователями на основании договора соцнайма получают равнозначное жилье, не меньшее по количеству комнат и общей площади. Кроме того, переселение предлагается ограничить муниципалитетом, а дома — кандидаты под реновацию выбирать только среди зданий, износ конструктивных элементов которых составляет более 70 %.

    Против исключения инициативы из повестки проголосовали только 7 депутатов.

    Петербургский парламент принял закон о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки в конце июня 2022 года. Вторая волна расселения и сноса хрущевок вызвала волнения горожан. Петербуржцев возмутило, что закон позволяет переселять участников программы в любую точку в черте города. Кроме того, на общее голосование жильцов, по итогам которого жители должны принять решение, хотят ли они быть включенными в КРТ, отводится всего 90 дней, а сами протоколы собрания, как показывает практика, нередко подделываются. Третий «острый» момент: отсутствие для собственников квартир гарантий получения равноценного жилья.

    В августе был подан первый коллективный иск против закона о КРТ, следующее заседание, второе по счету, назначено на 3 октября.

    По инициативе спикера ЗакСа Александра Бельского был создан общественный штаб по реновации, в него избрали 39 горожан — представителей от районов, в которых есть панельные хрущевки 1957–1970 годов, потенциально подпадающие под реновацию.

    В середине сентября губернатор Петербурга Александр Беглов предложил приостановить действие закона о КРТ до 2024 года. Градоначальник уже внес соответствующую инициативу в Заксобрание, но пока депутаты ее еще не рассматривали.

    Однако Бельский назвал предложение «обоснованным и своевременным». Как город в течение полутора месяцев готовился защищать свои дома от расселения — читайте в нашем материале.

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