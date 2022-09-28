В Петербурге ЗакС повторно отказался рассмотреть законопроект о смягчении закона о КРТ

Заксобрание Петербурга 28 сентября повторно отказалось рассматривать законопроект фракции «Яблоко» о смягчении закона о «новой» волне реновации — расселения и сноса хрущевок, передает корреспондент «Фонтанки».
Исключить законопроект из повестки заседания предложил депутат от «Единой России» Валерий Гарнец. Он заявил, что парламентская комиссия по градостроительству, главой которой он является, ранее рассмотрела инициативу и не поддержала ее.
Один из авторов законопроекта — Борис Вишневский возразил, напомнив, что на предыдущем заседании законопроект вычеркнули из повестки, аргументировав это тем, что его не рассматривала профильная комиссия.
Инициатива предполагает, что собственники жилых помещений в домах, подпавших под реновацию, наравне с пользователями на основании договора соцнайма получают равнозначное жилье, не меньшее по количеству комнат и общей площади. Кроме того, переселение предлагается ограничить муниципалитетом, а дома — кандидаты под реновацию выбирать только среди зданий, износ конструктивных элементов которых составляет более 70 %.
Против исключения инициативы из повестки проголосовали только 7 депутатов.