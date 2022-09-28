В Петербурге ЗакС повторно отказался рассмотреть законопроект о смягчении закона о КРТ

Петербургский парламент принял закон о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки в конце июня 2022 года. Вторая волна расселения и сноса хрущевок вызвала волнения горожан. Петербуржцев возмутило, что закон позволяет переселять участников программы в любую точку в черте города. Кроме того, на общее голосование жильцов, по итогам которого жители должны принять решение, хотят ли они быть включенными в КРТ, отводится всего 90 дней, а сами протоколы собрания, как показывает практика, нередко подделываются. Третий «острый» момент: отсутствие для собственников квартир гарантий получения равноценного жилья.



В августе был подан первый коллективный иск против закона о КРТ, следующее заседание, второе по счету, назначено на 3 октября.



По инициативе спикера ЗакСа Александра Бельского был создан общественный штаб по реновации, в него избрали 39 горожан — представителей от районов, в которых есть панельные хрущевки 1957–1970 годов, потенциально подпадающие под реновацию.



В середине сентября губернатор Петербурга Александр Беглов предложил приостановить действие закона о КРТ до 2024 года. Градоначальник уже внес соответствующую инициативу в Заксобрание, но пока депутаты ее еще не рассматривали.



Однако Бельский назвал предложение «обоснованным и своевременным». Как город в течение полутора месяцев готовился защищать свои дома от расселения — читайте в нашем материале.



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