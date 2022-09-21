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    ЗакС отказался рассматривать законопроект «Яблока» о смягчении «новой» реновации

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    Заксобрание Петербурга 21 сентября исключило из повестки заседания рассмотрение законопроекта фракции «Яблоко» о смягчении программы сноса и расселения хрущевок — комплексного развития территорий (КРТ) жилой застройки. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. За проголосовали 39 депутатов, против — шестеро.

    Авторы законопроекта, депутаты Александр Шишлов и Борис Вишневский, предложили установить, что владельцы жилых помещений в домах, подпавших под реновацию, наравне с пользователями на основании договора соцнайма получают равнозначное жилье. А именно не меньшее по количеству комнат и общей площади.

    Также фракция предлагала установить, что новое жилье должно располагаться в том же муниципалитете, что и расселяемое. А предоставление жилья за пределами МО может проводиться только с согласия «переселенца». Наконец, авторы предлагали утвердить, что в КРТ могут попасть только дома, у которых степень износа конструктивных элементов здания (то есть крыши, стен или фундамента) составляют более 70%.

    Предложение о снятии законопроекта с рассмотрения озвучил гдава парламентской комиссии по градостроительству и земельным вопросам Валерий Гарнец. Он напомнил про приостановку закона о КРТ, назвал рассмотрение преждевременным, добавив, что все предложения будут рассмотрены на заседании обшественного штаба по реновации.

    В ответ Вишневский напомнил, что объявленная губернатором приостановка КРТ жилой застройки не добавила горожанам ясности, как будут защищаться их права. По мнению парламентария, важно показать горожанам, что ЗакС готов двигаться в этом направлении.

    Городской закон о КРТ был принят Заксобранием города в конце июня и взволновал город. Он касается типовых панельных хрущевок 1957–1970 годов постройки. Главные претензии горожан касаются отсутствия ограничений для переселения попавших под реновацию домов — это может быть любая точка в границах Петербурга. Жители опасаются, что из кварталов с развитой инфраструктурой попадут в «человейники» на окраинах города. Кроме того, закон не гарантирует собственникам квартир (в отличие от нанимателей) получение равнозначного жилья.

    В августе в Петербурге был подан первый коллективный иск о признании недействующим регионального закона о КРТ. По подсчетам депутатов, потенциально под реновацию могут подпасть около миллиона горожан.

    Губернатор Александр Беглов 13 сентября объявил, что действие закона о КРТ будет приостановлено до 2024 года. Поставить действие документа на паузу предстоит Заксобранию города, спикер парламента Александр Бельский уже назвал предложение градоначальника «обоснованным и своевременным». А общественному штабу по реновации предстоит подумать, не стоит ли сузить границы переселения хотя бы до района.

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