ЗакС отказался рассматривать законопроект «Яблока» о смягчении «новой» реновации

Заксобрание Петербурга 21 сентября исключило из повестки заседания рассмотрение законопроекта фракции «Яблоко» о смягчении программы сноса и расселения хрущевок — комплексного развития территорий (КРТ) жилой застройки. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. За проголосовали 39 депутатов, против — шестеро.

Авторы законопроекта, депутаты Александр Шишлов и Борис Вишневский, предложили установить, что владельцы жилых помещений в домах, подпавших под реновацию, наравне с пользователями на основании договора соцнайма получают равнозначное жилье. А именно не меньшее по количеству комнат и общей площади.



Также фракция предлагала установить, что новое жилье должно располагаться в том же муниципалитете, что и расселяемое. А предоставление жилья за пределами МО может проводиться только с согласия «переселенца». Наконец, авторы предлагали утвердить, что в КРТ могут попасть только дома, у которых степень износа конструктивных элементов здания (то есть крыши, стен или фундамента) составляют более 70%.

Предложение о снятии законопроекта с рассмотрения озвучил гдава парламентской комиссии по градостроительству и земельным вопросам Валерий Гарнец. Он напомнил про приостановку закона о КРТ, назвал рассмотрение преждевременным, добавив, что все предложения будут рассмотрены на заседании обшественного штаба по реновации.

