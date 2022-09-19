    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 8

    4 м/с, сев

    744мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd60.17eur60.04
    Банановый кризисДемарш ПугачевойРПЦ как юрлицоОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    В Петербурге выбрали тех, кто войдёт в Общественный штаб по реновации. В него попали оппозиционеры и муниципальные депутаты

    3080
    1 комментарий

    В Законодательном собрании Петербурга определились с теми, кто будет обсуждать реформу реновации. Кандидатов отбирали с помощью онлайн-голосования.

    Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе городского парламента, к ним поступило 20 120 голосов за кандидатов. По итогам в финал вышли 39 победителей. Среди них оказались муниципальные депутаты, в том числе оппозиционные: Павел Швец, Манефа Королева и другие. Попал туда и активист Павел Хусу.

    ПоделитьсяПоделиться

    «До конца этой недели будет сформирован окончательный список с учетом депутатов, членов Общественной палаты, экспертов и лидеров мнений. В конце сентября планируется провести первое заседание Общественного штаба», — отметили в городском парламенте.

    Спикер Заксобрания Александр Бельский сообщил, что штабу предстоит большая работа над коррекцией закона: «Есть дома в плачевном состоянии, со значительным процентом степени износа. Без лифтов, со старыми коммуникациями. Жильцы таких домов поддерживают реновацию. Вопросов много, и их предстоит решать Общественному штабу».

    Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов предложил приостановить до 2024 года закон о комплексном развитии территорий. Летом по его предложению депутаты приняли этот закон фактически за неделю, документ вызвал возмущение горожан.

    Городской закон о КРТ был принят Заксобранием города в конце июня и взволновал город. Он касается панельных хрущевок 1957–1970 годов постройки. Главные претензии горожан касаются отсутствия ограничений для переселения попавших под реновацию домов — это может быть любая точка в границах Петербурга. Жители опасаются, что из кварталов с развитой инфраструктурой попадут в «человейники» на окраинах города. Кроме того, закон не гарантирует собственникам квартир (в отличие от нанимателей) получение равнозначного жилья.

    В августе в Петербурге был подан первый коллективный иск о признании недействующим регионального закона о КРТ.

    По подсчетам депутатов, потенциально под реновацию могут подпасть около миллиона горожан.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close