В Петербурге выбрали тех, кто войдёт в Общественный штаб по реновации. В него попали оппозиционеры и муниципальные депутаты

В Законодательном собрании Петербурга определились с теми, кто будет обсуждать реформу реновации. Кандидатов отбирали с помощью онлайн-голосования.



Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе городского парламента, к ним поступило 20 120 голосов за кандидатов. По итогам в финал вышли 39 победителей. Среди них оказались муниципальные депутаты, в том числе оппозиционные: Павел Швец, Манефа Королева и другие. Попал туда и активист Павел Хусу.

