В Петербурге выбрали тех, кто войдёт в Общественный штаб по реновации. В него попали оппозиционеры и муниципальные депутаты

В Законодательном собрании Петербурга определились с теми, кто будет обсуждать реформу реновации. Кандидатов отбирали с помощью онлайн-голосования.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе городского парламента, к ним поступило 20 120 голосов за кандидатов. По итогам в финал вышли 39 победителей. Среди них оказались муниципальные депутаты, в том числе оппозиционные: Павел Швец, Манефа Королева и другие. Попал туда и активист Павел Хусу.
«До конца этой недели будет сформирован окончательный список с учетом депутатов, членов Общественной палаты, экспертов и лидеров мнений. В конце сентября планируется провести первое заседание Общественного штаба», — отметили в городском парламенте.
Спикер Заксобрания Александр Бельский сообщил, что штабу предстоит большая работа над коррекцией закона: «Есть дома в плачевном состоянии, со значительным процентом степени износа. Без лифтов, со старыми коммуникациями. Жильцы таких домов поддерживают реновацию. Вопросов много, и их предстоит решать Общественному штабу».
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов предложил приостановить до 2024 года закон о комплексном развитии территорий. Летом по его предложению депутаты приняли этот закон фактически за неделю, документ вызвал возмущение горожан.