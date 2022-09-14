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    В Петербурге могут сузить переселение по реновации до района

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    Общественный штаб по реновации обсудит вопрос сужения границ расселения домов в пределах одного района. Об этом 14 сентября во время брифинга рассказал журналистам спикер Заксобрания Александр Бельский.

    В первую очередь, людей беспокоит и будет обсуждаться момент, связанный с голосованием общего собрания собственников, по итогам которого жители принимают решение о включении или исключении из программы комплексного развития территорий (КРТ). Процедура должна быть прозрачной, подчеркнул спикер ЗакСа.

    «Обязательно должны определить пятна под застройку, обязательно должны гарантировать людям, что у них будет возможность находиться в пределах того района, в котором будет проходить реновация», — добавил Бельский.

    На уточняющий вопрос, хочет ли Заксобрание сузить границы переселения до района, Бельский ответил: «Мы обсуждаем этот вопрос как раз в рамках общественного штаба». Спикер добавил, что пока никаких решений нет.

    Накануне губернатор Александр Беглов объявил, что внес в парламент законопроект о приостановке закона о КРТ до 2024 года. Градоначальник заявил, что за это время власти проработают варианты корректировки федерального и совершенствования регионального законодательства.

    Городской закон о КРТ был принят Заксобранием города в конце июня и взволновал город. Он касается панельных хрущевок 1957–1970 годов постройки. Главные претензии горожан касаются отсутствия ограничений для переселения попавших под реновацию домов — это может быть любая точка в границах Петербурга. Жители опасаются, что из кварталов с развитой инфраструктурой попадут в «человейники» на окраинах города. Кроме того, закон не гарантирует собственникам квартир (в отличие от нанимателей) получение равнозначного жилья.

    В августе в Петербурге был подан первый коллективный иск о признании недействующим регионального закона о КРТ.

    По подсчетам депутатов, потенциально под реновацию могут подпасть около миллиона горожан.

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