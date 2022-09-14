В Петербурге могут сузить переселение по реновации до района

В первую очередь, людей беспокоит и будет обсуждаться момент, связанный с голосованием общего собрания собственников, по итогам которого жители принимают решение о включении или исключении из программы комплексного развития территорий (КРТ). Процедура должна быть прозрачной, подчеркнул спикер ЗакСа.

Общественный штаб по реновации обсудит вопрос сужения границ расселения домов в пределах одного района. Об этом 14 сентября во время брифинга рассказал журналистам спикер Заксобрания Александр Бельский.

«Обязательно должны определить пятна под застройку, обязательно должны гарантировать людям, что у них будет возможность находиться в пределах того района, в котором будет проходить реновация», — добавил Бельский.



На уточняющий вопрос, хочет ли Заксобрание сузить границы переселения до района, Бельский ответил: «Мы обсуждаем этот вопрос как раз в рамках общественного штаба». Спикер добавил, что пока никаких решений нет.



Накануне губернатор Александр Беглов объявил, что внес в парламент законопроект о приостановке закона о КРТ до 2024 года. Градоначальник заявил, что за это время власти проработают варианты корректировки федерального и совершенствования регионального законодательства.

