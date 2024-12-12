Это на Новый год. Когда положить деньги на депозит, чтобы заработать больше

Банк России на заседании 20 декабря с наибольшей вероятностью снова повысит ключевую ставку. Большинство экспертов считает, что до 23%, но некоторые не исключают шага и до 25%. Такой подарок под ёлку обрадует не всех, но люди со сбережениями точно смогут извлечь из него выгоду.



Рассказываем, когда будет выгоднее положить деньги на вклад под высокий процент или на накопительный счет. А также — на какой срок, учитывая, что в следующем году чехарда со ставками может продолжиться. Ведь причин для обратного развития событий нет.

Какое решение примет ЦБ

Последнее в этом году заседание совета директоров Банка России назначено на 20 декабря. Своими ожиданиями от него уже поделились представители госбанков. Так, в ВТБ ждут повышения ключевой ставки до 23%. В базовом сценарии аналитиков Сбера тоже предусмотрен рост до 23% с последующим повышением до 25% на опорном заседании в феврале 2025 года. В то же время главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова допускает взлет до 25% уже на этом заседании.

Последние опубликованные Минэкономразвития данные по инфляции указывают на то, что в годовом выражении она поднялась до 9,32%, а впереди еще две трети месяца, на который традиционно приходятся основные бюджетные траты. Это не стыкуется с прогнозом ЦБ на конец года в 8-8,5%.

«Сильнее всего подорожали продукты питания, также начало сказываться и ослабление рубля: ускорился рост цен на лекарства, электронику и другие импортные товары. Удорожание импорта как из-за девальвации российской валюты, так и из-за роста издержек на логистику и трансграничные платежи — сейчас один из основных факторов повышательного давления на цены», — говорит аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова. Выход инфляции за пределы прогноза регулятора она называет основным аргументом в пользу повышения «ключа» в декабре до 23%.

Возможны и менее радикальные шаги, считают опрошенные «Фонтанкой» эксперты. «Ожидаем повышения ключевой ставки до 22% до конца года, — отмечает Евгений Кошелев, директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка. — Текущие ценовые индикаторы трактуются Банком России как индикаторы повышенного, не снижающегося, ценового давления, что потребует воплощения их „жесткого сигнала“».

Директор аналитического департамента инвестиционной компании «Цифра брокер» Ованес Оганисян даже ожидает сохранения ставки на текущем уровне в 21%. По его мнению, вероятность повышения небольшая — и то, только на 1%, до 22%.

Как это отразится на вкладах

Повышение ключевой ставки ведет к росту процентных ставок по кредитам и зеркально — по депозитам. «Конечно, на этом фоне продолжит расти доходность рублевых вкладов. Многие банки, предвидя ужесточение политики, уже адаптировали свои предложения, но в целом при повышении ключевой ставки на 1-2 процентных пункта можно ждать роста средних ставок по депозитам еще на 1,5-2%», — говорит Вадим Шамин, заместитель директора департамента развития розничного бизнеса Своего банка.

Так, например, Московский кредитный банк поднял их до 25%, Свой банк — до 24,25-24,75%, Альфа-банк — до 24%. Конкуренцию традиционным финансовым организациям составляют банки при маркетплейсах, в том числе Ozon Банк, пообещавший по накопительному счету для новых клиентов 25%. Правда, повышенная ставка действует всего два месяца, дальше — будет 15%, что в принципе тоже немало для этого типа продуктов.

Разумеется, в основном это «рекламные» ставки, которые применяются при определенных условиях. Чаще всего максимальный процент могут получить зарплатные клиенты, которые открывают вклад впервые и подписываются на дополнительные сервисы. Для остальных предложение может оказаться не таким привлекательным, тем не менее, по данным ЦБ, средняя максимальная ставка вкладов 10 основных российских банков недавно побила очередной исторический рекорд. По итогам третьей декады ноября она составила 21,98%.

Средневзвешенная ставка на 1 ноября составила 18,68% по вкладам на срок больше года и 18,78% — на срок до года. Ровно год назад эти показатели были на 8,5-9 процентных пунктов меньше. То есть в ноябре прошлого года довольствоваться приходилось малым — 10% были потолком.

За последний год объем привлеченных средств физлиц (без учета использующихся в ипотеке эскроу-счетов) вырос на 26,8%, или 11,1 трлн рублей, с 41,5 до 52,6 триллиона. По прогнозу ВТБ, это обернется тем, что всего по итогам 2024 года россияне получат 4 трлн процентного дохода, из которых 800 млрд выплатит сам банк.

Как «заработать» максимум

Действующий вклад, наверное, закрывать не стоит, чтобы открыть новый по более высокой ставке, иначе можно подарить банку все «накапавшие» проценты. Решиться на закрытие можно, только если потеря относительно невелика (например, вклад продлился автоматически и действует меньше месяца) и переоткрытие существенно не ухудшит условия, ведь самые хорошие даются за открытие в первый раз, чтобы стимулировать клиента пользоваться новым для него продуктом.

Для открытия нового вклада определенно стоит дождаться реакции на повышения ключевой ставки. Еще более выгодное предложение можно поймать во время предновогодних акций банков.

«Если нет цели дожидаться акционных предложений банков ближе к новогоднему периоду, с учетом высокой доходности, уже доступной сегодня, вклады на 3-12 месяцев уже могут быть выгодным решением, — отмечает Вадим Шамин. — С другой стороны, у некоторых клиентов может быть желание дождаться конца декабря, когда предложения банков могут достичь своего пика. В любом случае решение должно учитывать финансовые цели вкладчика и все доступные варианты ставок и сроков размещения».

Как правило, кредитные организации поменьше готовы предложить более высокие ставки, при этом все вклады страхует АСВ на сумму до 1,4 млн рублей. Именно столько по закону можно вернуть в случае краха банка с учетом процентов, а если вкладов было несколько — деньги возвращают пропорционально, но общая сумма все равно не превысит упомянутый выше лимит.

Для получения наилучших условий оптимально выбрать вклад на среднесрочный период, например на 6 или 12 месяцев, продолжает Шамин. «Это позволит зафиксировать текущие выгодные условия, — объясняет он. — Также стоит обратить внимание на депозиты с возможностью капитализации процентов, что поможет увеличить доходность за счет начисления процентов на проценты».

То есть банк сможет использовать не только деньги со вклада в своей деятельности, но и начисленные на них проценты. Таким образом, клиент на выходе получит еще больший доход.

Кроме того, эксперт советует обратить внимание на опцию пополнения. Обычно возможность докладывать деньги в «кубышку» снижает ставку, но если держатель вклада готов пополнять его большими суммами, это может быть ему интересно.

Стоит ли подождать еще?

Как будут вести себя ставки по вкладам дальше, зависит от траектории движения ключевой ставки. Ее повышение в дальнейшем будет означать, что деньги можно будет положить под еще больший процент, потенциальное снижение — что нужно успеть открыть вклад сейчас, пока условия самые выгодные. Второе сейчас выглядит менее вероятным как минимум на полугодовом горизонте.

Сам ЦБ заложил в свой прогноз снижение — средний «ключ» в 2025 году будет на уровне 17-20%. Но все очень быстро меняется, а прогнозы периодически обновляются. Свежий опрос аналитиков показал, что они ожидают за тот же период 21,3%. Так что пока есть разные мнения, достигнет ли ключевая ставка своего максимума в декабре или продолжит движение вверх в 2025 году. В ВТБ, например, уверены во втором и не ждут начала снижения раньше 2026 года. В Сбере солидарны: там считают, что в феврале ставку повысят до 25%, где она и останется до конца 2025 года.

Риск дополнительного повышения ставки ЦБ в I квартале 2025 года есть, отмечает Алина Попцова из «Альфа-Капитал», во-первых, из-за проинфляционных рисков для экономики — дефицита рабочих рук и роста бюджетных расходов. Во-вторых, агрессивное повышение сразу до 25% в декабре может вызвать высокую волатильность и стресс на финансовых рынках, а поступательное — снижает этот риск и дает ЦБ больше гибкости в принятии решений.

«Сценарий удержания ключевой ставки выше 20% до конца 2025 года вполне вероятен, поскольку путь к снижению инфляции в следующем году будет „ухабистым“ и недостаточно быстрым по темпам, чтобы активно смягчать денежно-кредитные условия», — говорит она.

У директора офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгения Кошелева гораздо более оптимистичный взгляд. «Первое аккуратное снижение ключевой ставки ожидаем в апреле 2025 года, далее поступательное снижение с сентября по мере понимания последствий индексации тарифов ЖКХ», — сказал он «Фонтанке».

Но если первое снижение действительно произойдет в апреле, предвосхищая его, банки могут начать снижать ставки по депозитам уже с февраля-марта, а кредитные — с марта-апреля, считает специалист. «Можем предположить, что ставки на 6-12 месяцев начнут снижение чуть заблаговременно, 3-месячные отреагируют в последний момент, особенно если нормализация процентной политики будет идти подготовленным путем, то есть с формированием направленной коммуникации от Банка России», — добавляет он.

Умеренно оптимистичными ожиданиями поделился с «Фонтанкой» Ованес Оганисян из «Цифра брокер», по мнению которого снижение «ключа» начнется не ранее второй половины 2025 года. Он предполагает, что в следующем году ставки останутся на высоких уровнях, но возможно снижение до 16-17% в конце года. «Если ставки продолжат оставаться значительно выше [20%], то вырастут риски банковского сектора, и я бы лучше тогда посоветовал купить ОФЗ», — сказал специалист.

Когда лучше покупать ОФЗ — это совсем другая история, но, забегая вперед, инвестбанкир Евгений Коган в своем телеграм-канале ранее рекомендовал отложить покупку облигаций до января, поскольку в декабре рынок этих ценных бумаг окажется под давлением.