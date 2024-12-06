В ВТБ не ждут снижения ключевой ставки раньше 2026 года

В ВТБ не прогнозируют снижения ключевой ставки Банка России в 2025 году. Это может произойти не раньше 2026 года, сообщил журналистам на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» первый заместитель президента-председателя правления банка Дмитрий Пьянов.

Отвечая на вопрос о том, хватит ли бизнесу финансовой подушки безопасности для полноценной работы в условиях жесткой денежно-кредитной политики и высокого курса доллара, зампред ВТБ сообщил, что это будет зависеть от нескольких факторов.

«Первое — когда начнется снижение ключевой ставки после успешного проведения инфляции в таргет. Наше мнение, что это будет только 2026 год. В 2025 году мы не прогнозируем снижение ключевой ставки, — отметил Пьянов. — Это означает, что, поскольку большинство корпоративных заемщиков, по крайней мере, крупнейших, взяли кредиты по плавающим ставкам, они 2024−2025 годы вынуждены прожить с повышенной процентной нагрузкой. Для большинства из них должно хватить запаса прочности, тем не менее мы видим рисковые сегменты или отрасли. Например, уголь, металлургия, застройщики определенных сегментов и определенных регионов».

По его словам, в ВТБ ожидают повышения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России 20 декабря с 21 до 23%. Это уже не окажет влияния на финансовые результаты банковского сектора в 2024 году, но будет означать для него худшую прибыльность в 2025 году.

Пьянов отметил, что текущий год оказался удачным для банковского сектора — его совокупная чистая прибыль прогнозируется на уровне 3,8 трлн рублей, что больше, чем было в прошлом году. Однако 2024 год завершит «короткую эпоху высоких прибылей и высокого роста кредитного портфеля, а 2025 год будет проводиться под знаком: „всё в жертвенный огонь борьбы с инфляцией“», считает топ-менеджер.

«Поэтому многие предприятия через высокую ключевую ставку сокращают свои инвестиционные программы, сокращают свои запросы на кредитование. Банки тоже будут серьезно сокращать динамику своего кредитного портфеля из-за макропруденции, новых антициклических надбавок и высокой ключевой ставки, которая, как мы прогнозируем, сейчас находится не на максимальных значениях», — добавил он.