Мы пираты. На премии «Фонтанки» краеведы «Гэнгъ» рассказали, как делать хорошие дела и не получить по голове

Расчистка витражей, панно, дореволюционной плитки и других архитектурных деталей исторического Петербурга — это возможность что-то делать своими руками и не бояться получить по голове. Об этом 12 декабря представитель сообщества «Гэнгъ» Сергей Антонов рассказал в ролике, который транслировался на премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние», которая проходит в Главном штабе.

«Мы не реставраторы, у нас нет никакого официального подхода, мы просто приходим, чистим, уходим. Поэтому мы пираты <…>. Я не знаю точного ответа, зачем мне это нужно, но мне в целом нравится сам процесс. Можно что-то делать своими руками и при этом не бояться получить по голове за это», — сказал Антонов.

На церемонии Антонов уже «вживую» рассказал, что члены сообщества находят объекты для расчистки двумя способами: либо по принципу «шел-шел и нашел», либо с помощью волонтерского чата в Telegram. «Много волонтеров, которые заинтересованы в этом, они нам помогают и тоже ищут объекты».

Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»







Ведущий Дмитрий Хрусталев уточнил: не является ли отсутствие снега в декабре также работой Антонова. На отрицательный ответ ведущий предположил: «Это кто-то почистил, чтобы тоже не получить по голове».