Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-5°

ясная погода, без осадков

ощущается как -10

4 м/c,

сев.

 762мм 69%
Подробнее
2 Пробки
USD 103,95
EUR 110,48
В квитанциях снова радио
Промышленный Петербург
Когда положить на депозит
Производители мебели ждут кризиса
Сколько стоит тревожный чемоданчик
Как срубить елку
Рейтинги "Фонтанки"
Город Признание и Влияние Мы пираты. На премии «Фонтанки» краеведы «Гэнгъ» рассказали, как делать хорошие дела и не получить по голове

Мы пираты. На премии «Фонтанки» краеведы «Гэнгъ» рассказали, как делать хорошие дела и не получить по голове

480
Написать комментарий

Расчистка витражей, панно, дореволюционной плитки и других архитектурных деталей исторического Петербурга — это возможность что-то делать своими руками и не бояться получить по голове. Об этом 12 декабря представитель сообщества «Гэнгъ» Сергей Антонов рассказал в ролике, который транслировался на премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние», которая проходит в Главном штабе.

«Мы не реставраторы, у нас нет никакого официального подхода, мы просто приходим, чистим, уходим. Поэтому мы пираты <…>. Я не знаю точного ответа, зачем мне это нужно, но мне в целом нравится сам процесс. Можно что-то делать своими руками и при этом не бояться получить по голове за это», — сказал Антонов.

На церемонии Антонов уже «вживую» рассказал, что члены сообщества находят объекты для расчистки двумя способами: либо по принципу «шел-шел и нашел», либо с помощью волонтерского чата в Telegram. «Много волонтеров, которые заинтересованы в этом, они нам помогают и тоже ищут объекты».

Источник:

Ведущий Дмитрий Хрусталев уточнил: не является ли отсутствие снега в декабре также работой Антонова. На отрицательный ответ ведущий предположил: «Это кто-то почистил, чтобы тоже не получить по голове».

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
Новости компаний
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Новости компаний
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
ТОП 5
Новости компаний
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40
ЖК «ИСКРА-Сити» победил в номинации «Петровская слобода. Комфорт» на премии «Град Петра AWARDS 2024»
12 декабря, 14:19
Группа Аквилон объявляет старт продаж в новом проекте
12 декабря, 14:12
Стильно и лаконично. Как украсить квартиру к Новому году
11 декабря, 18:00
Эксперт рассказал, как рассрочка заменит ипотеку на первичном рынке
11 декабря, 17:55
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Клубный дом Bakunina 33: работы на всех участках строительства
11 декабря, 16:15
К программе лояльности ЯРКО Банка «Санкт-Петербург» присоединился еще один партнер
11 декабря, 15:55
Жилой квартал Respect: котлован второго дома готов
11 декабря, 14:40