Ограждения Литейного моста отремонтируют за 263,7 млн рублей

Петербургский комитет по госзаказу объявил тендер на ремонт перильного ограждения Литейного моста с восстановлением утраченных элементов — обратила внимание «Фонтанка» 12 декабря. Это ограждение охраняется как объект культурного наследия регионального значения.

Заказчиком ремонтных работ выступает СПб ГБУ «Мостотрест». На них предусмотрено финансирование в 263,7 млн рублей за счет субсидии, которую компания получила на выполнение государственного задания.

Согласно техническому заданию, подрядчику будет необходимо согласовать с ГИБДД схему движения транспорта и пешеходов в период ремонтных работ, выделение опасных зон и границ. Ремонт необходимо будет проводить в режиме обсуждения с комитетом по охране памятников (КГИОП): при необходимости должны быть согласованы цвет и фурнитура гранитных элементов, колер расшивки швов и лакокрасочных материалов. Подрядчик будет обязан сохранять целостность и сохранность составляющих моста.