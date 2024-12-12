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Город Ограждения Литейного моста отремонтируют за 263,7 млн рублей

Ограждения Литейного моста отремонтируют за 263,7 млн рублей

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Петербургский комитет по госзаказу объявил тендер на ремонт перильного ограждения Литейного моста с восстановлением утраченных элементов — обратила внимание «Фонтанка» 12 декабря. Это ограждение охраняется как объект культурного наследия регионального значения.

Заказчиком ремонтных работ выступает СПб ГБУ «Мостотрест». На них предусмотрено финансирование в 263,7 млн рублей за счет субсидии, которую компания получила на выполнение государственного задания.

Согласно техническому заданию, подрядчику будет необходимо согласовать с ГИБДД схему движения транспорта и пешеходов в период ремонтных работ, выделение опасных зон и границ. Ремонт необходимо будет проводить в режиме обсуждения с комитетом по охране памятников (КГИОП): при необходимости должны быть согласованы цвет и фурнитура гранитных элементов, колер расшивки швов и лакокрасочных материалов. Подрядчик будет обязан сохранять целостность и сохранность составляющих моста.

Работы должны быть завершены не позднее 1 декабря 2025 года.

По данным сайта КГИОП, ограждения Литейного моста датированы концом XIX века. Их признали объектом культурного наследия в 1990 году.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о ремонте Большеохтинского моста.

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