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Город Большеохтинский мост уходит на ремонт до середины октября

Большеохтинский мост уходит на ремонт до середины октября

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2 комментария

В Петербурге с 27 сентября стартует ремонт проезжей части на Большеохтинском мосту. Полностью его перекрывать не будут, но ограничения введут. Это коснется и обычных водителей, и общественного транспорта.

Сразу с 27 сентября вводятся ограничения левых полос и реверсивной полосы на самом мосту и на съездах с переправы на Тульскую улицу и в Комаровский проезд. Также закрывается въезд на мост с Синопской набережной. Следующий этап перекрытий и ограничений стартует 1 октября. Подробнее о них читайте на «Фонтанке».

Помимо этого с 1 по 3 октября в связи с дорожными работами на мосту внесут изменения в движение трех троллейбусных маршрутов:

  • № 7 «Таллинская улица — Новоладожская улица» в прямом направлении поедет по улице Стахановцев, Заневскому проспекту, мосту Александра Невского, Невскому проспекту и далее по действующей трассе, а обратно — по действующей трассе до Невского, затем по мосту Александра Невского, Заневскому проспекту, Новочеркасскому проспекту и Таллинской улице;

  • на маршрут № 16 «Железнодорожная станция Ручьи — площадь Бехтерева» выйдут машины с увеличенным автономным ходом;

  • № 33 «Проспект Солидарности — Тульская улица» в прямом направлении поедет по основной трассе до улицы Стахановцев, далее по Заневскому, мосту Александра Невского, Невскому и Суворовскому проспектам, Лафонской улице и улице Бонч-Бруевича, а обратно — по Тульской, Суворовскому, Невскому, мосту Александра Невского, Заневскому и Новочеркасскому проспектам и далее по основной трассе.

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Комментарии
2
ВеликийКукурузо
56 минут
Да начнется ад по утрам и вечерам
ВеликийКукурузо
54 минуты
По утрам и вечерам в час пик там и так глухая пробка, а с ремонтом просто будет ад. Мосту Ал. Невского приготовиться...
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