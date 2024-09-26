Большеохтинский мост уходит на ремонт до середины октября

Источник: Комитет по транспорту Петербурга







В Петербурге с 27 сентября стартует ремонт проезжей части на Большеохтинском мосту. Полностью его перекрывать не будут, но ограничения введут. Это коснется и обычных водителей, и общественного транспорта.

Сразу с 27 сентября вводятся ограничения левых полос и реверсивной полосы на самом мосту и на съездах с переправы на Тульскую улицу и в Комаровский проезд. Также закрывается въезд на мост с Синопской набережной. Следующий этап перекрытий и ограничений стартует 1 октября. Подробнее о них читайте на «Фонтанке».

Источник: Комитет по транспорту Петербурга







Помимо этого с 1 по 3 октября в связи с дорожными работами на мосту внесут изменения в движение трех троллейбусных маршрутов:

№ 7 «Таллинская улица — Новоладожская улица» в прямом направлении поедет по улице Стахановцев, Заневскому проспекту, мосту Александра Невского, Невскому проспекту и далее по действующей трассе, а обратно — по действующей трассе до Невского, затем по мосту Александра Невского, Заневскому проспекту, Новочеркасскому проспекту и Таллинской улице;

на маршрут № 16 «Железнодорожная станция Ручьи — площадь Бехтерева» выйдут машины с увеличенным автономным ходом;

№ 33 «Проспект Солидарности — Тульская улица» в прямом направлении поедет по основной трассе до улицы Стахановцев, далее по Заневскому, мосту Александра Невского, Невскому и Суворовскому проспектам, Лафонской улице и улице Бонч-Бруевича, а обратно — по Тульской, Суворовскому, Невскому, мосту Александра Невского, Заневскому и Новочеркасскому проспектам и далее по основной трассе.