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    Как будут перекрывать движение для ремонта на Большеохтинском мосту

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    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Государственная административно-техническая инспекция Петербурга 24 сентября опубликовала схему ограничений и перекрытий, связанных с ремонтом дорожного покрытия на Большеохтинском мосту. Работы продлятся с 27 сентября по 12 октября.

    Ремонт начнется с ограничения левых полос в обе стороны и реверсивной полосы. Оно продлится с 27 сентября по 1 октября. Затем в 8 часов утра 1 октября схему движения изменят, ограничив правые полосы в обе стороны до 3 октября. Левые и реверсивная при этом будут свободны для проезда.

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    На протяжении всего периода работ будут ограничены съезды с моста на Тульскую улицу и Комаровский проезд. С 1 по 3 октября закроют съезд с моста на Синопскую набережную и въезд на мост с Малоохтинской. А заезд с Синопской будет перекрыт с 27 сентября по 3 октября.

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    Ранее заменить асфальт на мосту планировали в конце августа — начале сентября, но затем сроки перенесли из-за начала учебного года. В конце сентября в ведомствах решили, что пик транспортной нагрузки пройден и можно начинать ремонт.

    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургРемонт дорогОграничения движения транспортаПерекрытия движения
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