Как будут перекрывать движение для ремонта на Большеохтинском мосту

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга
Ремонт начнется с ограничения левых полос в обе стороны и реверсивной полосы. Оно продлится с
На протяжении всего периода работ будут ограничены съезды с моста на Тульскую улицу и Комаровский проезд. С 1 по
Ранее заменить асфальт на мосту планировали в конце августа — начале сентября, но затем сроки перенесли из-за начала учебного года. В конце сентября в ведомствах решили, что пик транспортной нагрузки пройден и можно начинать ремонт.