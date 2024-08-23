Сроки ремонта Большеохтинского моста сдвинулись

В Петербурге сроки ремонта Большеохтинского моста передвинуты на более поздний срок. Об этом 23 августа сообщает официальный телеграм-канал СПб ГБУ «Мостотрест».



«Изменены сроки ремонта Большеохтинского моста. Переправа уйдет на ремонт позже. Сроки ремонта сдвинуты, чтобы избежать пика транспортной напряженности в начале учебного года, когда возвращаются с каникул школьники и студенты», — говорится в сообщении «Мостотреста».



Как отмечается, в настоящее время ведется доработка схемы организации дорожного движения.



Ремонт асфальтового покрытия переправы должен был стартовать с 23 августа и завершиться 6 сентября. По плану полностью закрывать мост для движения не будут: проезд будет открыт по одной полосе в каждую сторону, а также по полосе с реверсивным движением.

