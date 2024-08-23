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    Сроки ремонта Большеохтинского моста сдвинулись

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    В Петербурге сроки ремонта Большеохтинского моста передвинуты на более поздний срок. Об этом 23 августа сообщает официальный телеграм-канал СПб ГБУ «Мостотрест».

    «Изменены сроки ремонта Большеохтинского моста. Переправа уйдет на ремонт позже. Сроки ремонта сдвинуты, чтобы избежать пика транспортной напряженности в начале учебного года, когда возвращаются с каникул школьники и студенты», — говорится в сообщении «Мостотреста».

    Как отмечается, в настоящее время ведется доработка схемы организации дорожного движения.

    Ремонт асфальтового покрытия переправы должен был стартовать с 23 августа и завершиться 6 сентября. По плану полностью закрывать мост для движения не будут: проезд будет открыт по одной полосе в каждую сторону, а также по полосе с реверсивным движением.

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    Комментарии 5

    Well-wisher23 Авг 2024 в 19:55
    "....чтобы избежать пика транспортной напряженности в начале учебного года, когда возвращаются с каникул школьники и студенты»,"

    Ну вернутся школьники и студенты с каникул. Ну сядут за парты.
    И что, больше не выйдут из-за парт? Мост будет разгружен для замены асфальтового полотна? И тем самым избежите пика транспортной напряжённости?
    А про рабочий, трудовой класс, офисный планктон, особенно про пенсионеров, которые на своих авто тоже массово возвращаются со своих дач, фазенд, вилл и отдыха, забыли?
    Чего только не выдумают, лишь бы оправдать или оттянуть свой приговор от гнева народа с "лестными" высказываниями в адрес губернатора города за неправильное планирование ремонта дорог в городе.
    Ведь летом пловина горожан отсутствовало в городе. Кто на дачах, за городом жил. Кто в отпуск уезжал из города. Чем ни время подготовить город как по дорожным работам, так же и к зиме в плане трубопроводных магистралей? Зима всегда спросит.
    "Телегу готовь за зиму, а сани летом".
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