Готовимся к пробкам. На Большеохтинском мосту будут менять асфальт с закрытием полос

На Большеохтинском мосту через Неву в течение двух недель будут менять асфальт. Водителям стоит подумать об альтернативных маршрутах.
Как сообщает 22 августа ГАТИ, ремонт проезжей части моста будет идти поэтапно с 23 августа по 6 сентября. Полностью движение не перекроют. Ограничения затронут только правые полосы. Для проезда останутся по одной полосе в обе стороны и полоса с реверсивным движением. Движение будут координировать регулировщики в зависимости от интенсивности потоков.
«На прилегающих к мосту съездах на Синопскую и Малоохтинскую набережные будут введены непродолжительные закрытия и ограничения движения», — отмечается в сообщении.
Большеохтинский мост несет высокую транспортную нагрузку, он соединяет центр Петербурга и спальный Красногвардейский район. В 2017 году там впервые в городе ввели реверсивную полосу, направление движения по которой меняется в соответствии с трафиком.
Отметим также, что с началом учебного года в Петербурге обычно вырастает загруженность дорог. Если сегодня утром в условиях 3-балльных пробок встали некоторые подъезды к Большеохтинскому мосту со стороны Охты, то когда машин станет больше, очевидно, вырастут и заторы.