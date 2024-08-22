Готовимся к пробкам. На Большеохтинском мосту будут менять асфальт с закрытием полос

На Большеохтинском мосту через Неву в течение двух недель будут менять асфальт. Водителям стоит подумать об альтернативных маршрутах.



Как сообщает 22 августа ГАТИ, ремонт проезжей части моста будет идти поэтапно с 23 августа по 6 сентября. Полностью движение не перекроют. Ограничения затронут только правые полосы. Для проезда останутся по одной полосе в обе стороны и полоса с реверсивным движением. Движение будут координировать регулировщики в зависимости от интенсивности потоков.

