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Город Пик нагрузки пройден. Отложенный ремонт Большеохтинского моста начнут 27 сентября

Пик нагрузки пройден. Отложенный ремонт Большеохтинского моста начнут 27 сентября

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Ремонт асфальтового покрытия Большеохтинского моста через Неву в Петербурге стартует со следующей недели и продлится чуть больше двух недель. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе «Мостотреста» 21 сентября.

По данным ГАТИ, работы, которые начнут 27 сентября, будут продолжаться до 12 октября. Предполагалось, что менять асфальт будут в течение двух недель в конце августа — начале сентября. Чтобы избежать пика транспортной нагрузки в начале учебного года, сроки ремонта сдвинули.

Полностью закрывать мост, соединяющий центр города и Красногвардейский район, не планировалось. В ГАТИ сообщали, что непродолжительные закрытия и ограничения в движении будут вводить на прилегающих съездах на Синопскую и Малоохтинскую набережные.

Для проезда по мосту собирались оставить по одной полосе в каждую сторону, а также полосу с реверсивным движением.

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