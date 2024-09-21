Пик нагрузки пройден. Отложенный ремонт Большеохтинского моста начнут 27 сентября

Ремонт асфальтового покрытия Большеохтинского моста через Неву в Петербурге стартует со следующей недели и продлится чуть больше двух недель. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе «Мостотреста» 21 сентября.

По данным ГАТИ, работы, которые начнут 27 сентября, будут продолжаться до 12 октября. Предполагалось, что менять асфальт будут в течение двух недель в конце августа — начале сентября. Чтобы избежать пика транспортной нагрузки в начале учебного года, сроки ремонта сдвинули.