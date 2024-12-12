«Ъ»: Доля китайских машин на рынке РФ по итогам 2024 года достигла почти 60 %

Доля китайских машин на рынке РФ по итогам 11 месяцев 2024 года достигла почти 60 %. Такие данные 12 декабря приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику «Автостата».

За указанный период в России было продано 848 000 машин из Китая. Это на 80 % больше, чем годом ранее. Также увеличилось количество китайских брендов, работающих на авторынке России, — с 29 (в прошлом году) до 60.

На российском авторынке появилось более 100 новых моделей. Линейки обновили лидер среди иномарок Haval, а также Chery, Geely, Dongfeng, Tank, GAC, Оmoda, BAIC, JAC, Hongqi и Exeed.

Руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко рассказал «Коммерсанту», что в следующем году возможен рост цен на китайские запчасти в размере 15–20 %. Это связано с тем, что контракты с поставщиками из КНР заключаются в долларовом эквиваленте.

Ранее президент России Владимир Путин похвалил китайские автомобили и заявил, что они «лучше, чем в Европе, и дешевле».