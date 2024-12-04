«Лучше, чем в Европе, и дешевле»: Путин похвалил китайские автомобили

Китай стал производить автомобили лучше и дешевле европейских за счет привлечения самых опытных и перспективных специалистов. Такое заявление сделал 4 декабря президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».
Глава государства отметил, что сотрудничество России и Китая в сфере автопроизводства началось с 2015 года и не связано с уходом европейских производителей с российского рынка. По его словам, «отношения с китайскими друзьями» начались прежде создания первых производств в Туле и в Калуге и еще до ухода западных компаний — потому что товаропроизводители из КНР «стали делать товар лучше, чем в Европе, и дешевле» (цитата по РИА Новости).
Что же касается конкурентоспособности — «китайским нашим друзьям удалось привлечь самых опытных, самых интересных, перспективных специалистов», — заявил Путин и уточнил, что спецов КНР привлекла в том числе из «стран — некогда лидеров мирового автопрома». Благодаря этому, по его словам, Китаю удалось «создать действительно конкурентоспособные продукты».
Между тем российские таксисты жалуются на машины из Китая, утверждая, что «качество оставляет желать лучшего».
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