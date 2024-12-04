«Лучше, чем в Европе, и дешевле»: Путин похвалил китайские автомобили

Глава государства отметил, что сотрудничество России и Китая в сфере автопроизводства началось с 2015 года и не связано с уходом европейских производителей с российского рынка. По его словам, «отношения с китайскими друзьями» начались прежде создания первых производств в Туле и в Калуге и еще до ухода западных компаний — потому что товаропроизводители из КНР «стали делать товар лучше, чем в Европе, и дешевле» (цитата по РИА Новости).