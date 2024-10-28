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Авто «Качество оставляет желать лучшего»: российские таксисты жалуются на машины из Китая

«Качество оставляет желать лучшего»: российские таксисты жалуются на машины из Китая

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23 комментария

Российские таксисты недовольны качеством китайских автомобилей, доля которых в отечественных таксопарках уже достигла 70–80%. Об этом 28 октября пишет «Коммерсантъ».

Основных проблем несколько: бо́льшую часть машин из Китая приходится списывать после 150 000 километров пробега (для сравнения: авто из Европы и Южной Кореи приходили в негодность после 250 000–300 000 километров). У 70% автомобилей из КНР очень быстро вышли из строя вариаторы, а еще у таких авто довольно часто возникают проблемы с двигателями. Об этом изданию сообщил председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков, по словам которого «качество всего этого оставляет желать лучшего».

При этом запчасти для машин достать очень сложно, а когда все же получается — они зачастую оказываются контрафактными. В дополнение к этому в мае 2024-го Российский союз автостраховщиков предупредил об увеличении сроков поставок импортных автозапчастей в два раза: теперь он составляет минимум 45 дней. Владелец сервиса «Евроавто» Роман Гуляев отметил две связанные с этой ситуацией проблемы: отсутствие каталогов (китайцы заботятся о том, чтобы собрать автомобиль, но не о том, как его обслуживать) и большое количество подделок.

Соответственно, обслуживание китайского таксопарка обойдется в разы дороже: аналитики Национального агентства промышленной информации отметили, что при столь маленьком пробеге и прочих недостатках стоимость машин неоправданно высока, гарантии на них практически не работают, а затраты за 5 лет эксплуатации в некоторых случаях превосходят цену новой машины.

Неудивительно, что после перехода основных российских игроков рынка такси на китайские машины увеличивается и стоимость проезда.

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Такси Машины Китай КНР Проблемы Запчасти Пробег
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Комментарии
24
Игорь Протасов
2 часа
А кто захотел дружить с Китаем против ЕС и США?
Klaustrofobik
1 час
Да ладно))) Хуже ВАЗа может быть только китайский автопром))
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