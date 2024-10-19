Плата за ожидание вырастет на треть. Стало известно, на сколько подорожает проезд в такси в Петербурге

С 25 октября платить за проезд в такси в Петербурге придется дороже. Как стало известно «Фонтанке», «Яндекс.Такси» увеличит стоимость подачи, например, в тарифе «Эконом» на 10 рублей, до 149, в нее будут включены не 2 км и 5 минут, а 1 км и 3 минуты пути.

Стоимость 1 километра пути по городу вырастет на 3 рубля, до 12, раньше было 9. Повысится плата и за ожидание — простой придется оплачивать из расчета 12 рублей за 1 минуту, до повышения было 9.

Как писала «Фонтанка» накануне, мера поможет сократить нехватку кадров, а также компенсировать увеличение затрат партнеров на обслуживание и содержание автомобилей. Как заверили в компании, средний чек на поездку в такси вырастет не более чем на 3-4 %.

Переложим 4% процента на сухие цифры и получим, что за проезд на такси от Юнтолово до аэропорта Пулково (27 км) придется заплатить не 2714 рублей, как вечером 19 октября, а на 109 рублей больше.

Если же судить по изменению цены за 1 километр и ожидание (с 9 рублей до 12), рост составит все 33%.