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Авто Город «Яндекс. Такси» скорректирует тарифы, чтобы сократить дефицит водителей

«Яндекс. Такси» скорректирует тарифы, чтобы сократить дефицит водителей

Тарифы такси в Петербурге будут изменены с 25 октября, сообщили в «Яндекс. Такси». Сервис сделает это совместно с таксопарками, чтобы сократить растущую нехватку кадров в сфере перевозок.

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6 комментариев

Также изменение тарифов должно в определенной мере компенсировать увеличение затрат партнеров на обслуживание и содержание автопарка. При этом, как обещают в компании, средний чек на поездку в такси вырастет не более чем на 3-4 %.

Ранее «Фонтанка» уже сообщала о том, что нехватка водителей в российском такси к концу года достигнет 130 тыс. человек. С учетом повышенной активности поездок, особенно под конец года и в часы пик, это может привести к росту цен на поездки в такси. В связи с этим, чтобы привлечь исполнителей, планируется снизить комиссии для водителей, в первую очередь по тарифу «Эконом».

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Комментарии
6
Klaustrofobik
1 час
Такси подорожает надо писать. Достал этот новояз лживый.
278484920
1 час
Куда уже дороже, неужели такси не хватает в городе при таких ценах? больше 2000 от аэропорта до севера города, за 30 км пути вечером без пробок, при себестоимости по бензину в 200 руб., даже с учетом амортизации авто, пусть 1000 руб., 100% наценка.
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