«Яндекс. Такси» скорректирует тарифы, чтобы сократить дефицит водителей

Также изменение тарифов должно в определенной мере компенсировать увеличение затрат партнеров на обслуживание и содержание автопарка. При этом, как обещают в компании, средний чек на поездку в такси вырастет не более чем на 3-4 %.

Ранее «Фонтанка» уже сообщала о том, что нехватка водителей в российском такси к концу года достигнет 130 тыс. человек. С учетом повышенной активности поездок, особенно под конец года и в часы пик, это может привести к росту цен на поездки в такси. В связи с этим, чтобы привлечь исполнителей, планируется снизить комиссии для водителей, в первую очередь по тарифу «Эконом».