Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+8°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +8

0 м/c,

штиль.

 756мм 88%
Подробнее
5 Пробки
USD 96,10
EUR 105,49
Почему продукты дорожают
История Марии Бутиной
Промышленный Петербург
Откровения киллера
Казаки в Петербурге
Военная полиция в рейде
Рейтинги "Фонтанки"
Работа фонтанка pro В такси изменят комиссии, чтобы привлечь новых водителей

В такси изменят комиссии, чтобы привлечь новых водителей

Нехватка кадров спровоцировала рост цен на поездки

667
Написать комментарий

Новость прокомментировали представители таксопарков и сами водители

К концу года в российском такси будет не хватать 130 000 водителей. Об этом в сентябре 2024 года заявили в «Яндекс.Такси». Компания предупредила, что нехватка исполнителей приведет к росту цен на поездки в такси, особенно под конец года и в часы пик.

Чтобы привлечь исполнителей, для водителей снизят комиссии. В большинстве городов это коснется тарифа «Эконом», по которому обычно наблюдается высокий спрос, а цены на поездки растут быстрее.

Кроме того, водители смогут получать подробный расчет доходов и списаний.

— Во всех повышенных тарифах одного города будет одинаковая комиссия. С ней водителям станет удобнее сочетать разные тарифы и рассчитывать свой доход, — прокомментировали в пресс-службе агрегатора. — Водители смогут увидеть, как складывается их выручка и какие списания произошли. По каждой поездке будут отображаться комиссии, налоги, бонусы и дополнительные услуги.

Новость уже прокомментировали как представители таксопарков, так и сами водители.

— Снижение комиссии в «Экономе» действительно может помочь привлечь больше водителей в этот тариф, — полагает замдиректора по эксплуатации таксопарка Next Михаил Кечин. — Дисбаланс спроса и предложения в «Экономе» особенно сильно ощущается в последние несколько лет. Причем число водителей продолжает уменьшаться, а спрос на поездки в «Экономе» — расти. Конечно, это отражается на ценах.

По словам таксистов, пока итоговые выводы делать рано.

— Главное, что давно просили «Яндекс» сделать, — поменять ситуацию с комиссиями. Сейчас такое положение у водителей, что всё дорожает, и нам нужна, конечно, поддержка от сервиса, а снижение комиссии — это лишняя копейка в карман, — высказал мнение таксист Рустам. — Во всех опросах и в поддержке просили показывать всегда одинаковую комиссию, чтобы не путаться, — тоже хорошо, если так сделают. По деньгам посмотрим, что получится в итоге, но главное, чтобы нас слышали с нашими просьбами.

Изменение условий таксисты большинства городов заметят с 23 октября.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Ladozhsky Avenir: ключевые этапы на завершающей стадии
14 октября, 18:00
Новости компаний
В научном журнале вышла статья экспертов «Эталона» о цифровизации недвижимости
14 октября, 17:35
Новости компаний
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-ПетербургаCпециалистам, круглосуточно следящим за безопасностью города, стали доступны ещё более качественная связь и мобильный интернет с максимальной скоростью до 120 Мбит⁄с. Инженеры МегаФона модернизировали мобильную сеть в зоне Городского мониторингового центра (ГМЦ) в Московском районе города.
14 октября, 17:30
ТОП 5
Новости компаний
Ladozhsky Avenir: ключевые этапы на завершающей стадии
14 октября, 18:00
В научном журнале вышла статья экспертов «Эталона» о цифровизации недвижимости
14 октября, 17:35
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-ПетербургаCпециалистам, круглосуточно следящим за безопасностью города, стали доступны ещё более качественная связь и мобильный интернет с максимальной скоростью до 120 Мбит⁄с. Инженеры МегаФона модернизировали мобильную сеть в зоне Городского мониторингового центра (ГМЦ) в Московском районе города.
14 октября, 17:30
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-Петербурга
14 октября, 17:30
Ипотека или рассрочка? Как лучше купить квартиру сейчас? Обсудим на вебинаре
14 октября, 17:20
Старт продаж: 4 корпус в квартале бизнес-класса «Дубровский»
14 октября, 14:45
Создаете своими руками интересные вещи и дарите их друзьям и знакомым, мечтая о реальных продажах?Специально для креаторов Петербурга проводится серия мастер-классов «Эффективное сотрудничество». По сути, это 2 мероприятия: практический мастер-класс по самопрезентации и закупочная сессия с участием реальных заказчиков — сувенирных магазинов.
14 октября, 13:29
Создаете своими руками интересные вещи и дарите их друзьям и знакомым, мечтая о реальных продажах?
14 октября, 12:00
Осень, Петербург, RelaxВыключи стресс, включи Relax FM. 1 октября на 94,5 FM в Санкт-Петербурге зазвучало радио, которое позволяет расслабиться и отвлечься от повседневных забот. Relax FM — уникальный формат «Газпром-Медиа Холдинга», чья популярность растет с каждым днём.
14 октября, 10:00
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03
Совместный досуг: соседи, давайте жить дружно
11 октября, 18:00
В составе ЖК «Дефанс» построен театр с уникальной технической начинкой
11 октября, 16:18