В такси изменят комиссии, чтобы привлечь новых водителей

Новость прокомментировали представители таксопарков и сами водители Источник: Артем Устюжанин / msk1.ru







К концу года в российском такси будет не хватать 130 000 водителей. Об этом в сентябре 2024 года заявили в «Яндекс.Такси». Компания предупредила, что нехватка исполнителей приведет к росту цен на поездки в такси, особенно под конец года и в часы пик.

Чтобы привлечь исполнителей, для водителей снизят комиссии. В большинстве городов это коснется тарифа «Эконом», по которому обычно наблюдается высокий спрос, а цены на поездки растут быстрее.

Кроме того, водители смогут получать подробный расчет доходов и списаний.

— Во всех повышенных тарифах одного города будет одинаковая комиссия. С ней водителям станет удобнее сочетать разные тарифы и рассчитывать свой доход, — прокомментировали в пресс-службе агрегатора. — Водители смогут увидеть, как складывается их выручка и какие списания произошли. По каждой поездке будут отображаться комиссии, налоги, бонусы и дополнительные услуги.

Новость уже прокомментировали как представители таксопарков, так и сами водители.

— Снижение комиссии в «Экономе» действительно может помочь привлечь больше водителей в этот тариф, — полагает замдиректора по эксплуатации таксопарка Next Михаил Кечин. — Дисбаланс спроса и предложения в «Экономе» особенно сильно ощущается в последние несколько лет. Причем число водителей продолжает уменьшаться, а спрос на поездки в «Экономе» — расти. Конечно, это отражается на ценах.

По словам таксистов, пока итоговые выводы делать рано.

— Главное, что давно просили «Яндекс» сделать, — поменять ситуацию с комиссиями. Сейчас такое положение у водителей, что всё дорожает, и нам нужна, конечно, поддержка от сервиса, а снижение комиссии — это лишняя копейка в карман, — высказал мнение таксист Рустам. — Во всех опросах и в поддержке просили показывать всегда одинаковую комиссию, чтобы не путаться, — тоже хорошо, если так сделают. По деньгам посмотрим, что получится в итоге, но главное, чтобы нас слышали с нашими просьбами.