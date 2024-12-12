Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-3°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -8

4 м/c,

сев.

 759мм 73%
Подробнее
7 Пробки
USD 103,95
EUR 110,48
Когда положить на депозит
Производители мебели ждут кризиса
Промышленный Петербург
Сколько стоит тревожный чемоданчик
Как срубить елку
А что с репой?
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Космонавты МКС поздравили Заксобрание Петербурга с 30-летием

Космонавты МКС поздравили Заксобрание Петербурга с 30-летием

771
5 комментариев
Источник:

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) поздравили с 30-летним юбилеем Заксобрание Петербурга. Видео Роскосмоса 12 декабря опубликовал в своем телеграм-канале спикер парламента Александр Бельский.

Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, развернув флаг петербургского ЗакСа в руках, поздравили парламент с 30-летием основания Законодательного собрания Петербурга. Коллективу космонавты пожелали мира, крепкого здоровья, согласия и благополучия.

Флаг Заксобрания в ноябре привезли на космодром во время командировки на Байконур депутаты во главе с председателем парламента Александром Бельским. Тогда же стало известно, что флаг с честь праздника запустят в космос.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Законодательное собрание
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
qwestik
22 минуты
Что пришлось выложить взамен этого ? Зубную пасту ?
276386315
38 минут
Космонавты у нас уже как советские ресторанные лабухи - А сейчас для нашего гостя из солнечного Телави звучит эта песня! Хотелось бы услышать слова притворной скорби ложного соболезнования и модет быть даже увидеть крокодиловы слезы с орбиты побыстрее. Надеюсь все необходимо на МКС заранее завезли.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
ТОП 5
Новости компаний
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40
ЖК «ИСКРА-Сити» победил в номинации «Петровская слобода. Комфорт» на премии «Град Петра AWARDS 2024»
12 декабря, 14:19
Группа Аквилон объявляет старт продаж в новом проекте
12 декабря, 14:12
Стильно и лаконично. Как украсить квартиру к Новому году
11 декабря, 18:00
Эксперт рассказал, как рассрочка заменит ипотеку на первичном рынке
11 декабря, 17:55
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Клубный дом Bakunina 33: работы на всех участках строительства
11 декабря, 16:15
К программе лояльности ЯРКО Банка «Санкт-Петербург» присоединился еще один партнер
11 декабря, 15:55
Жилой квартал Respect: котлован второго дома готов
11 декабря, 14:40