Космонавты МКС поздравили Заксобрание Петербурга с 30-летием

Источник: Роскосмос

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) поздравили с 30-летним юбилеем Заксобрание Петербурга. Видео Роскосмоса 12 декабря опубликовал в своем телеграм-канале спикер парламента Александр Бельский.

Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, развернув флаг петербургского ЗакСа в руках, поздравили парламент с 30-летием основания Законодательного собрания Петербурга. Коллективу космонавты пожелали мира, крепкого здоровья, согласия и благополучия.

Флаг Заксобрания в ноябре привезли на космодром во время командировки на Байконур депутаты во главе с председателем парламента Александром Бельским. Тогда же стало известно, что флаг с честь праздника запустят в космос.