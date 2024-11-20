Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

3 м/c,

вос.

 741мм 91%
Подробнее
4 Пробки
USD 100,03
EUR 105,73
Трахтенберг и «Хали-Гали»
Тысяча задач для поезда ВСМ
Дом Радио
Сергей Макаров и кошки
Промышленный Петербург
Кинотеатр в «Англетере» закрывается
13 лет для Лавленцева
Город Флаг Заксобрания Петербурга запустят в космос

Флаг Заксобрания Петербурга запустят в космос

1 128
22 комментария

В космос отправится памятный флаг Законодательного собрания Петербурга. Об этом со ссылкой на два источника 20 ноября сообщает телеграм-канал «Ротонда».

Председатель Заксобрания Александр Бельский, глава фракции «Единой России» Павел Крупник и зампредседателя парламента, глава фракции ЛДПР Павел Иткин пропустили пленарное заседание в Мариинском дворце, так как в это время находились в командировке на Байконуре.

Памятный флаг отправится в космос в честь 30-летия Заксобрания города.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» днем 21 ноября запустит к МКС грузовой корабль «Прогресс МС-29». Планируется доставить на международную космическую станцию 2,5 тонны грузов: топливо, питьевую воду, сжатый азот, продукты питания и медикаменты, а также оборудование и материалы для экспериментов.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY10
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
22
АдъМирал
1 час
А можно то же самое вместе с заксобранием и one way ticket?
Заливщик голосовых планок
1 час
Как тебе такое, Илон Маск?!!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Бульвар Белых ночей — победитель премии
20 ноября, 16:00
Новости компаний
В Пушкинском районе Петербурга ещё 825 школьников будут учиться рядом с домом
19 ноября, 18:00
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» стал победителем премии
19 ноября, 16:40
ТОП 5
Новости компаний
Бульвар Белых ночей — победитель премии
20 ноября, 16:00
Как мода на здоровый образ жизни помогает девелоперам продавать недвижимость
20 ноября, 15:39
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» принял участие в Airshow China
20 ноября, 11:43
В Пушкинском районе Петербурга ещё 825 школьников будут учиться рядом с домом
19 ноября, 18:00
Основатель приложения для владельцев собак из Петербурга принимает участие в реалити-шоу для стартаперов
19 ноября, 17:05
Банк «Санкт-Петербург» стал победителем премии
19 ноября, 16:40
Выше облаков: Setl Group покоряет новые вершины
19 ноября, 16:05
«ПСК Эксперт»: Несбывшиеся прогнозы в недвижимости
19 ноября, 15:00
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05