Флаг Заксобрания Петербурга запустят в космос

В космос отправится памятный флаг Законодательного собрания Петербурга. Об этом со ссылкой на два источника 20 ноября сообщает телеграм-канал «Ротонда».

Председатель Заксобрания Александр Бельский, глава фракции «Единой России» Павел Крупник и зампредседателя парламента, глава фракции ЛДПР Павел Иткин пропустили пленарное заседание в Мариинском дворце, так как в это время находились в командировке на Байконуре.

Памятный флаг отправится в космос в честь 30-летия Заксобрания города.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» днем 21 ноября запустит к МКС грузовой корабль «Прогресс МС-29». Планируется доставить на международную космическую станцию 2,5 тонны грузов: топливо, питьевую воду, сжатый азот, продукты питания и медикаменты, а также оборудование и материалы для экспериментов.