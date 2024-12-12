Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-3°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -8

4 м/c,

сев.

 759мм 73%
Подробнее
7 Пробки
USD 103,95
EUR 110,48
Когда положить на депозит
Производители мебели ждут кризиса
Промышленный Петербург
Сколько стоит тревожный чемоданчик
Как срубить елку
А что с репой?
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Суд в Петербурге арестовал адвоката и его сообщников, провернувших аферу с изъятием денег за продажу квартиры

Суд в Петербурге арестовал адвоката и его сообщников, провернувших аферу с изъятием денег за продажу квартиры

2 558
6 комментариев

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал адвоката Игоря Лебедева, экс-замглавы местной администрации муниципалитета «Аптекарский остров» Юрия Маслова и Вадима Богомазова по делу об афере с квартирой. Мужчин обвиняют в мошенничестве, сообщает 12 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, адвокат продал квартиру своих знакомых в Петербурге за 6,4 миллиона рублей, а деньги оставил себе. В этом ему помогли Маслов и Богомазов. Сначала Лебедев нашел добросовестных покупателей, после чего совершил с ними сделку от имени хозяев квартиры.

Затем 4 сентября этого года адвокат встретился со знакомыми, чью квартиру продал, в кафе «Север-Метрополь», чтобы якобы отдать им деньги за продажу. Там он инсценировал законное изъятие этих денег. Маслов и Богомазов сыграли правоохранителей, которые проводят мероприятие по противодействию финансирования терроризма. Помимо средств у потерпевших забрали паспорта. 

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что Маслов работал в местной администрации несколько месяцев назад. Он покинул свою должность, так как после сентябрьских выборов в совет сменилась и администрация.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Klaustrofobik
58 минут
А говорят, злые языки, что все талантливые и работящие поуезжали, ан нет.
279662540
1 час
Эти клоуны кино насмотрелись?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
ТОП 5
Новости компаний
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40
ЖК «ИСКРА-Сити» победил в номинации «Петровская слобода. Комфорт» на премии «Град Петра AWARDS 2024»
12 декабря, 14:19
Группа Аквилон объявляет старт продаж в новом проекте
12 декабря, 14:12
Стильно и лаконично. Как украсить квартиру к Новому году
11 декабря, 18:00
Эксперт рассказал, как рассрочка заменит ипотеку на первичном рынке
11 декабря, 17:55
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Клубный дом Bakunina 33: работы на всех участках строительства
11 декабря, 16:15
К программе лояльности ЯРКО Банка «Санкт-Петербург» присоединился еще один партнер
11 декабря, 15:55
Жилой квартал Respect: котлован второго дома готов
11 декабря, 14:40