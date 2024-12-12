Суд в Петербурге арестовал адвоката и его сообщников, провернувших аферу с изъятием денег за продажу квартиры

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал адвоката Игоря Лебедева, экс-замглавы местной администрации муниципалитета «Аптекарский остров» Юрия Маслова и Вадима Богомазова по делу об афере с квартирой. Мужчин обвиняют в мошенничестве, сообщает 12 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, адвокат продал квартиру своих знакомых в Петербурге за 6,4 миллиона рублей, а деньги оставил себе. В этом ему помогли Маслов и Богомазов. Сначала Лебедев нашел добросовестных покупателей, после чего совершил с ними сделку от имени хозяев квартиры.

Затем 4 сентября этого года адвокат встретился со знакомыми, чью квартиру продал, в кафе «Север-Метрополь», чтобы якобы отдать им деньги за продажу. Там он инсценировал законное изъятие этих денег. Маслов и Богомазов сыграли правоохранителей, которые проводят мероприятие по противодействию финансирования терроризма. Помимо средств у потерпевших забрали паспорта.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что Маслов работал в местной администрации несколько месяцев назад. Он покинул свою должность, так как после сентябрьских выборов в совет сменилась и администрация.