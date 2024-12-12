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Город Беглов рассказал о сроках строительства развязки на Дачном, пробивке Глухарской улицы и расширении Советского проспекта

Беглов рассказал о сроках строительства развязки на Дачном, пробивке Глухарской улицы и расширении Советского проспекта

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8 комментариев

О строительстве дорог спрашивали горожане губернатора Петербурга во время прямой линии 12 декабря на канале «Санкт-Петербург». На пробки жаловались автомобилисты, пользующиеся Дачным проспектом и Колпинским шоссе, а также жители Приморского и Невского районов.

Так, на вопрос Ильи, когда будут расширять Колпинское шоссе в Славянке, Александр Беглов заметил, что часто бывает в этих местах: «Проект готов. Во втором квартале следующего года будет проходить экспертиза. В плане строительство намечено на 2027-2030». Губернатор добавил, что после прохождения экспертизы сроки проекта могут сдвинуть и ускорить процесс.

Елена спросила губернатора Петербурга про расширение Советского проспекта в Усть-Славянке.

«Вопрос непростой. Мы планируем расширить до 4 полос — по две в каждую сторону. Ждем госэкспертизу. Начало строительства — май–июнь 2025 года», — ответил глава города.

О продлении Глухарской улицы от Нижнекаменской до Комендантского проспекта просили губернатора жители Приморского района. «Знаю проблему. Сделаем за счет бюджета: до конца года объявим конкурс и завершим работы в следующем году».

Ещё один петербуржец попросил Александра Беглова сделать грамотный разворот машин на Дачном проспекте, где копятся пробки.

Там, рассказал губернатор, готовится реконструкция: «Появится дополнительная полоса к пересечению к Дачного и бульвара Новаторов. Построим съезд с КАД на проспект Народного Ополчения. Расширим до 4 полос проезжую часть от Новаторов до улицы Подводника Кузьмина — все это в 2027–2030 годы».

Анна из Невского района спрашивала о перспективах строительства Архивной улицы и улицы Дыбенко до Октябрьской набережной. Архивную улицу, сказал Беглов, инвестор достроит до конца следующего года. «Второй этап с выходом на Октябрьскую набережную мы реализуем за счет бюджета, когда квартал будет застроен, чтобы дорогу техника не разбила. План —27 год», — отметил губернатор Петербурга.

Также Беглов анонсировал открытие движения по Витебской развязке до конца года.

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Комментарии
8
DanCitizen
1 час
Самое главное, что он не ответил удивлённо, где это такие улицы
Сила в Правде!!
1 час
кто такой этот беголов что его так много здесь.
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