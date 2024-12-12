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Город Бизнес Общество Признание и Влияние В Главном штабе Эрмитажа началось вручение главной премии «Фонтанки» в 2024 году

В Главном штабе Эрмитажа началось вручение главной премии «Фонтанки» в 2024 году

Награды получат лидеры читательского голосования

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Премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» вручается в 2024 году в шестой раз. С помощью горожан — читателей городского портала «Фонтанка.ру» — мы снова выбрали компании, предприятия и организации, которые заслужили награду качеством своей продукции и услуг.

В этом году за финалистов премии было отдано более 100 тысяч голосов. Как они распределились и кто стал победителем — смотрите в прямой трансляции на сайте «Фонтанка.ру». Ведут церемонию Дмитрий Хрусталев и Дарья Александрова, а среди тех, кто поднимется сегодня на сцену — много известных и неожиданных лиц.

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Открыл церемонию президент Шкулев Медиа Холдинга Виктор Шкулев:

«В этом зале сегодня победители. Мы желаем, чтобы всем жилось хорошо и вашим бизнесам»

Гостей приветствовал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский:

«Добро пожаловать в Эрмитаж. Событие важное, проверочное. Наша миссия — чтобы на дворцовой площади происходило то, что надо. И премия — то что надо. Вы помогаете нам выполнять нашу миссию как и весь портал „Фонтанка.ру“.

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