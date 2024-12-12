В Главном штабе Эрмитажа началось вручение главной премии «Фонтанки» в 2024 году

Премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» вручается в 2024 году в шестой раз. С помощью горожан — читателей городского портала «Фонтанка.ру» — мы снова выбрали компании, предприятия и организации, которые заслужили награду качеством своей продукции и услуг.

В этом году за финалистов премии было отдано более 100 тысяч голосов. Как они распределились и кто стал победителем — смотрите в прямой трансляции на сайте «Фонтанка.ру». Ведут церемонию Дмитрий Хрусталев и Дарья Александрова, а среди тех, кто поднимется сегодня на сцену — много известных и неожиданных лиц.