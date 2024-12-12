Генсек НАТО призвал увеличить военные расходы блока и пустить на это дело пенсии и соцвыплаты

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте призвал направить на производство оружия часть пенсий и соцвыплат государств — членов альянса, уточнив, что военные расходы НАТО должны «превысить 3%».

По информации источников Financial Times, европейские члены НАТО ведут переговоры об увеличении целевого показателя оборонных расходов альянса с 2 до 3 процентов от ВВП на своем ежегодном саммите в июне следующего года, отчасти в преддверии возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

Рютте отказался комментировать изданию вопрос об установлении новой цели, но сказал, что будет настаивать на том, чтобы она была «гораздо выше» существующего ориентира.

«У меня в голове есть цифра, но я не буду ее сейчас называть. Но очевидно, что когда вы смотрите на целевые показатели возможностей, [когда] вы смотрите на пробелы, которые все еще существуют… Очевидно, что с 2 процентами вы не сможете этого достичь», — сказал он FT.

Рютте добавил, что было бы «хорошо» согласовать новую цель на саммите в Гааге, несмотря на фискальное давление в Европе, которое за последние два месяца привело к падению правительств Германии и Франции. «Политика — это принятие решений в условиях дефицита, а денег всегда не хватает, а приоритетов всегда слишком много», — сказал он, отметив, что сохранение «безопасности» страны должно быть важнейшим приоритетом для лидеров.

На конференции в Брюсселе 12 декабря генсек НАТО заявил, что пока не видит прямой угрозы 32 членам альянса со стороны РФ, но призвал все же укреплять оборону, мотивируя это тем, что Россия «укрепила свою оборонную промышленность» и якобы «готовится к противостоянию не только с Украиной, но и с Западом» (цитата по РИА Новости).

Выступая с речью в европейском отделении Фонда Карнеги, Рютте назвал ситуацию с безопасностью в НАТО худшей «за всю его жизнь».

«То, что происходит на Украине, может случиться и в Брюсселе», — сказал он и добавил, что Россия и Китай находятся в состоянии «экзистенциального противостояния с НАТО» (цитата по ТАСС).

В своей речи Рютте выдвинул предложение направить на военные нужды альянса социальные деньги из бюджетов государств — членов альянса.

Европейские страны, по его словам, «тратят четверть своих денег на пенсии и социальные выплаты, и им нужно только использовать часть этих средств для строительства сильной обороны».

«Некоторые считают, что сильная оборона — не путь к миру», заявил Рютте и выразил несогласие с такой точкой зрения: «Без сильной обороны нет долгосрочной безопасности, а без безопасности — нет свободы для наших детей и внуков, нет ничего».

Страны НАТО, подчеркнул Рютте, «смогли победить в холодной войне, когда тратили значительно больше 3%» на оборону.