В Финляндии стали чаще отказываться от домашних животных из-за проблем с деньгами. Питомцев сдают в приюты

Все больше домашних животных передают в приюты в Финляндии из-за того, что владельцы больше не могут позволить себе их содержание, сообщает 12 декабря Yle со ссылкой на Финское общество защиты животных Sey.
Для многих финнов домашних животных непосильной становится стоимость ветеринарных услуг, которая значительно возросла в последние годы.
Руководитель отдела коммуникаций Sey Мария Эйскоп отмечает, что это может быть связано с ростом безработицы, инфляцией и ухудшением финансового положения.
По ее словам, у людей сейчас больше питомцев, чем было раньше. Это произошло из-за пандемии ковида, когда жители Финляндии заводили больше домашних животных, чем когда-либо. Теперь в общества защиты животных все чаще поступают запросы помочь с оплатой ветеринарных расходов и корма, а также просьбы взять животное в приют, так как его больше не могут содержать. В общество защиты животных также передают питомцев в плохом состоянии, за здоровьем которых не ухаживали.
Sey содержит около сорока филиалов по всей стране, и проблема наблюдается повсеместно.
В общей сложности Sey ежегодно принимает около 3500–4000 брошеных животных. Больше всего среди них кошкек, собак и кроликов.
Собаки, поступающие в приюты, как правило, крупные. Поскольку стоимость кормов для животных значительно возросла, а большие собаки, естественно, много едят, это делает их содержание довольно затратным.
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.