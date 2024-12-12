В Финляндии стали чаще отказываться от домашних животных из-за проблем с деньгами. Питомцев сдают в приюты

Все больше домашних животных передают в приюты в Финляндии из-за того, что владельцы больше не могут позволить себе их содержание, сообщает 12 декабря Yle со ссылкой на Финское общество защиты животных Sey.

По ее словам, у людей сейчас больше питомцев, чем было раньше. Это произошло из-за пандемии ковида, когда жители Финляндии заводили больше домашних животных, чем когда-либо. Теперь в общества защиты животных все чаще поступают запросы помочь с оплатой ветеринарных расходов и корма, а также просьбы взять животное в приют, так как его больше не могут содержать. В общество защиты животных также передают питомцев в плохом состоянии, за здоровьем которых не ухаживали.